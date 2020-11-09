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9 KASIM 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Ekimde 8,9 milyon yolcu hava yoluyla seyahat etti

09 Kasım 2020, Pazartesi 15:24
Türkiye genelindeki havalimanlarında ekimde hizmet verilen toplam yolcu sayısı 8 milyon 874 bin 609 olarak kayıtlara geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, ekim ayına ait hava yolu uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hizmet veren havalimanlarında söz konusu ayda iç hat yolcu trafiği 5 milyon 149 bin 446, dış hat yolcu trafiği 3 milyon 723 bin 645 oldu. Böylece bu dönemde direkt transit yolcularla birlikte toplam yolcu sayısı 8 milyon 874 bin 609 olarak gerçekleşti.

Havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak sayısı ise iç hatlarda 61 bin 364, dış hatlarda 31 bin 15 oldu. Hizmet verilen toplam uçak trafiği ise üst geçişler ile birlikte 108 bin 119 olarak kayıtlara geçti.

Havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, ekimde iç hatlarda 55 bin 752 ton, dış hatlarda 191 bin 119 ton olmak üzere toplam 246 bin 871 tona ulaştı.

Ocak-ekim dönemi

Yılın 10 ayında havalimanlarına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 482 bin 249, dış hatlarda 239 bin 835 oldu. Böylece üst geçişlerle birlikte toplam 893 bin 359 uçağa hizmet verildi.

Bu dönemde, Türkiye geneli havalimanlarının iç hat yolcu trafiği 42 milyon 566 bin 243, dış hat yolcu trafiği 28 milyon 28 bin 138 olurken, direkt transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği 70 milyon 639 bin 342 olarak gerçekleşti.

Söz konusu dönemde havalimanları yük (kargo, posta ve bagaj) trafiği, iç hatlarda 414 bin 264 ton, dış hatlarda 1 milyon 551 bin 344 ton olmak üzere toplam 1 milyon 965 bin 608 tona ulaştı.

AA

Etiketler: ekim, yolcu, seyahat, hava yolu
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