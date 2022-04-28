Ekmeğe yine zam

Artan maliyetler karşısında son aylarda art arda fiyat artışı yapılan ekmeğe, 1 Mayıs’ta da zam geliyor. İstanbul’da 5-6 ilçede ekmeğin satış fiyatı 4 TL’den 4.5 TL’ye yükseltilecek.

Ekmek Üreticileri İşverenleri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar, maya kilogram fiyatlarının 260 TL olduğunu, ay başından itibaren de 350 TL’ye çıkacağını ifade ederek, ürünlere her hafta zam geldiğini kaydetti. T24’deki habere göre İstanbul’da ruhsatsız fırınların da çoğaldığını anlatan Kolivar, bunların da haksız rekabete neden olduğunu ve ekmek maliyetlerini yükselttiğini vurguladı. Haber Merkezi

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