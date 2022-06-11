Ekmeğe zam yine kapıda

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı işgal savaşı nedeniyle küresel açlık krizi endişesi here geçen gün artarken uzmanlar, krizin çözümünün aylar süreceğini söylüyor.

Uluslararası Tahıl Konseyi ise yaşananların ekmek gibi temel gıda ürünlerinin fiyatını artıracağı uyarısı yapıyor. Karar gazetesinin haberine göre; Birleşmiş Milletler (BM) küresel açlık tehlikesine karşı Ukrayna’dan tahıl tedariği yolunu açmaya çalışıyor. Ancak uzmanlar Karadeniz’de Rusya ile anlaşma sağlansa bile gemi nakliyeciliğinin aylarca sağlıklı yapılamayacağını belirtiyor. Ukrayna hükümeti yetkilileri, Rusya’nın 24 Şubat’ta başlattığı işgal öncesinde dünyanın dördüncü büyük tahıl ihracatçısı olan Ukrayna’nın elinde bulunan 20 milyon ton tahılın ihraç edilemediğini bildiriyor.

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