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24 ARALIK 2021 CUMA - YIL: 52

Ekmeğin fiyatı yine artar mı?

24 Aralık 2021, Cuma 15:17
Ekmek fiyatları üzerindeki zam baskısına çare aranırken yeni dönem buğday üretim maliyetlerinin olağanüstü arttığı haberi geldi.

Tohum Yetiştiricileri Alt Birliği (TYAB) Başkanı Hacı Ömer Güler, bu yıl 1.75 liraya üretilen bir kilo buğdayın maliyetinin yüzde 100’den fazla artarak 3.5 liranın üzerine çıktığını söyledi. Türkiye’de kurun da etkisiyle maliyet artışının dünya fiyatlarının çok üzerine çıktığını söyleyen Güler, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) bu yıl 2.25 lira açıkladığı buğday taban alım fiyatının gelecek yıl 5 liranın üzerine çıkmasının kaçınılmaz olduğuna işaret etti.

Güler, maliyet artışının aynı şekilde ekmek fiyatlarına yansımaması içinse dünya fiyatı artı destek ödemesi formülünü önerdi. Sözcü’nün haberine göre, Güler, buğdaya dünya fiyatlarından alım fiyatı açıklanıp ilave maliyetlerin destekler yoluyla çiftçiye ödenmesi halinde ekmek üzerine gelecek yeni zam baskılarının hafifleyebileceğini söyledi. 

Haber Merkezi

Etiketler: ekmek, fiyat
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