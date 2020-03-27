Ekonomik güven endeksi mart ayında geriledi

Ekonomik güven endeksi, martta aylık bazda yüzde 5,9 azalarak 91,8'e düştü.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks bu ay, geçen aya göre yüzde 5,9 azalarak 91,8'e geriledi. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı. Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 7,6 azalarak 98,6, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6 azalışla 92,5, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,2 düşüşle 101,7 değerini aldı. Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,7 artarak 58,2 ve inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,7 artarak 77,2 değerine ulaştı. AA

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