Ekonomik güven endeksi mayısta arttı

Ekonomik güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 2,1 artarak 96,7 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu, mayıs ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks nisanda 94,7 iken mayısta yüzde 2,1 artarak 96,7 değerine çıktı. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, hizmet ve perakende ticaret sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Tüketici güven endeksi mayısta aylık bazda yüzde 0,4 yükselerek 67,6 değerini aldı. Aynı dönemde reel kesim güven endeksi yüzde 0,7 azalışla 107'ye düştü. Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 6,1 artarak 121,7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 1,7 yükselerek 121,4, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 2,2 azalışla 81,6 oldu. AA

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