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Ekonomist Steve Hanke: Enflasyonun düşmesi için TL'nin altına sabitlenmesi gerekiyor

03 Mayıs 2019, Cuma 16:31
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), martta yüzde 19,71 seviyesinde açıkladığı enflasyon oranının nisanda yüzde 19,50'ye düştüğünü duyurdu. Ancak bu rakam, açıklamalarıyla son yıllarda tartışmalara konu olan John Hopkins Üniversitesi uygulamalı ekonomi profesörü Steve Hanke’ye göre yüzde 46 ve Türkiye hiperenflasyon eşiğine çok yakın.

Hanke, Türkiye ekonimisi hakkındaki görüşlerini ve enflasyon hesaplamasındaki yöntemi Independent Türkçe’ye anlattı.

Ekibiyle birlikte düzenlediği sefalet endeksinde Türkiye’nin Venezuela, Arjantin, İran ve Brezilya’dan sonra beşinci sırada olduğunu söyleyen Hanke, “Türkiye iflas etmiş durumda. Türk Lirası muhtemelen yeniden düşecek. Merkez Bankası’nın kısa dönem borçları ödenip brüt rezervden düşüldükten sonra rezervler de tereyağı gibi eriyecek” ifadelerini kullandı.

Hanke, Türkiye’de enflasyonun hızlı şekilde düşmesi için, Türk Lirası’nın altına sabitlenmesi gerektiğini ve Merkez Bankası yerine bir para kurulu kurulması gerektiğini söyledi. 

“Bir ekonomide en önemli ‘fiyat’, yerel para ile küresel rezerv para dolar arasındaki döviz kurudur” diyen Hanke’ye göre para birimi için serbest piyasa ve ulaşılabilir veri olduğu sürece, kurdaki değişim, güvenilir şekilde ülkenin enflasyon oranlarının doğru hesaplanmasına dönüştürülebilir.

1990’ların başından bu yana sorunlu para birimleri üzerine çalışmalar yürüten Hanke, Satın Alma Gücü Paritesi'nin (SGP) söz konusu dönüşüme izin verdiğini söylüyor.

Satın Alma Gücü Paritesi nedir?

Peki Hanke’nin “basit ve son derece doğru” diyerek açıkladığı Satın Alma Gücü Paritesi yöntemi ne anlama geliyor?

En basit anlamıyla ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarını ölçmek için kullanılan satın alma gücü paritesi, tek bir malın değil çeşitli mal ve hizmetlerden oluşan bir sepete odaklanıyor.

Söz konusu sepetin farklı ülkelerde “kaça geldiğini” ölçen SGP, ülkeler arası fiyat düzeyi farklılıklarını ortaya koyuyor.

Rakamsal olarak örnek vermek istersek: Türkiye’de yaşayan bir tüketicinin marketten alınan bir ürün sepetine 100 lira ödediğini kabul edelim. ABD’de yaşayan bir kişi de aynı mallara toplam 80 dolar veriyor olsun. Dolar/TL kurunun 5 lira olduğu bir ortamda Türkiye’de yaşayan kişinin elinde yalnızca 20 dolar olacak. Bu da 80 dolarlık sepet için yeterli olmayacak, yanı satın alma gücü yetmeyecek.

Etiketler: Türkiye, ekonomi, döviz, Steve Hanke
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