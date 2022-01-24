Elektrik faturaları hasat döneminde ödensin

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, tarımsal sulamada kullanılan elektriğin faturalandırılmasının 6 aylık dönemler halinde yapılması için Kanun Teklifi verdi.

Teklifin yasalaşması halinde çiftçileri büyük ölçüde rahatlatacağını söyleyen Gürer, üretimin devamlılığı için elektrik enerjisi giderlerinin hasat dönemlerinde ödenmesinin şart olduğunu belirtti. Enerji Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair hazırladığı Kanun Teklifinde, tarımsal üretimde girdi maliyelerinin artmasının, çiftçinin ürün ekim döneminde masrafların da yükselmesine sebep olduğuna işaret eden Gürer, üretimin devamlılığı açısından elektrik enerji girdisinin hasat dönemlerinde ödenmesinin, masrafların zirve yaptığı bu süreçte çiftçilerin maddi olarak bir nebze olsun rahatlamasını sağlayacağını ifade etti.

FATURALAR 6 AYDA BİR ÖDENSİN

Bu kanunla, tarımsal sulamada kullanılan elektrik için gelen fatura bedellerinin yıl içinde ve 6 aylık dönemler halinde 2 parçada ödenmesinin amaçlandığını ifade eden Gürer, “Ülkemiz sahip olduğu tarımsal potansiyele rağmen, yaşanan ekonomik sorunlar, her geçen gün artan girdi maliyetleri ve planlamadan uzak tarım politikaları neticesinde çiftçilerin tarımdan uzaklaştığı görülmekte olup ekilen tarım arazilerinde ciddî düşüş yaşanmış ve akabinde de ithalata bağımlı bir konumuna gelinmiştir” dedi.

Ankara - Recep Gören