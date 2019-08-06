“Elektrik faturaları vatandaşı fena çarpıyor”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kaçak elektrik kullananların tespitine yönelik çalışmaların son durumunu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’e yönelttiği soru önergesiyle TBMM gündemine taşıdı.

Gürer, “Yıl olmuş 2019, Bakan hala ‘hedefler belirleniyor, Ar-Ge projeleri geliştiriliyor’ diyor. Bir yandan da üst üste gelen zamlarla elektrik faturaları, vatandaşı çarpmaya devam ediyor. Bunu anlamak mümkün değil” dedi.Elektrikte kayıp ve kaçak bedelinin, faturasını düzenli ödeyen vatandaşa yüklenmesinin önlenmesi için Kanun Teklifinin TBMM’de beklediğini hatırlatan Gürer’in kaçak elektrik kullanımının tespitiyle ilgili çalışmalara yönelik, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez tarafından yanıtlanması istemiyle yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Bakandan cevap geldi. Bakan Fatih Dönmez, kaçak elektrik kullananların tespitine yönelik hala hâlihazırda bir sistem kurulmadığını ve çalışmaların devam ettiğini bildirdi. Kaçak elektriğin bedelinin hırsızlık yapılarak çalınan elektriğin bedeli olduğuna değinen Gürer, “Çalınan elektriğin bedeli, elektrik faturasını düzgün ödeyen halkımızdan alınamaz. Bir hukuk devletinde, sorumluluğun şahsiliği gereği vatandaşlarımız başkalarının külfetlerini yüklenemez, tüketici yalnızca aldığı hizmetin bedelini öder” şeklinde konuştu. Ahmet Terzi - Ankara

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