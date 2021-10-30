Elektrik faturasını düşürme teklifleri

Tasarrufun önemine dikkat çekmek için 31 Ekim her yıl Dünya Tasarruf Günü olarak kutlanıyor. encazip.com, Dünya Tasarruf Günü vesilesiyle elektrik kullanımında fayda sağlayacak tasarruf tavsiyelerinde bulundu.

Dünyada her yıl 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü olarak kutlanıyor. 1924’te Birinci Uluslararası Tasarruf Kongresi’nde kabul edilen Dünya Tasarruf Günü’nde tasarrufun önemine dikkat çekilerek bireyler bilinçlendiriliyor. Elektrik tedarikçileri karşılaştırma ve değiştirme sitesi encazip.com, Dünya Tasarruf Günü vesilesiyle elektrik kullanımında fayda sağlayacak tasarruf tavsiyelerinde bulundu. Bu tavsiyeleri uygulayarak evinizde ya da iş yerinizde tükettiğiniz elektrik miktarını önemli ölçüde azaltabilirsiniz. İşte herkesin evinde rahatlıkla yapabileceği o önerilerden bazıları:

Tasarruflu ampul kullanın

Elektriğin en çok kullanıldığı yerlerde aydınlatma ilk sıralarda geliyor. Aydınlatmada akkor ampullere göre daha uzun ömürlü olduğu için floresan veya LED ampuller tercih edebilirsiniz. Çünkü 40 Watt’lık bir floresan ampul ya da 18 Watt’lık bir LED ampul, 40 Watt’lık bir akkor ampule kıyasla daha fazla ışık verir. Akkor ampuller, LED ampullerle değiştirilirse bir yılda bir ampulde 100 TL’den fazla tasarruf edilebilir.

Elektrik kullanım saatlerine dikkat edin

Üç zamanlı tarife kullanıyorsanız çamaşır ya da bulaşık makinesini çalıştırmayı gece saatlerine bırakarak daha ucuz elektrik tüketebilirsiniz. Ancak özel olarak elektrik tedarikçileri ile görüşüp üç zamanlı elekt- rik tarifelerine geçiş yapmazsanız elektrik enerjisi sizin için günün her saatinde aynı fiyatta olur.

Güneş ışığını kaçırmayın

Odaya güneş ışığı almak hem aydınlatma hem de ısınma maliyetlerinin azaltılmasına yardımcı olur. Kış aylarında bile güneş ışığının ısınmaya büyük faydası olur. Bu sebeple sabahları perdeleri açarak evin güneş ışınlarıyla aydınlanmasına ve ısınmasına özen gösterin.

Yalıtım yaptırın

Bulunduğunuz ev konumu gereği fazla güneş almıyor olabilir. Bu durumda bina cephesine ısı yalıtımı yaptırmak faydalı olabilir. Benzer şekilde pencerelerin yalıtımının iyi olduğuna ve içeri soğuk hava girmediğine dikkat etmekte yarar var. Ayrıca çift cam kullanarak da elektrik faturasının düşmesine katkıda bulunabilirsiniz.

Yemek yaparken kapıyı kapalı tutun

Yemek yaparken ocak ve fırın kullanımı mutfağı ısıtır. Mutfakta çok vakit geçirmiyorsanız ve sadece yemek hazırlamak için kullanıyorsanız buradaki peteği kapatarak tasarruf yapabilirsiniz. Yemek pişirme esnasında kapıyı kapalı tutarak ocak ya da fırının sağladığı ısının dışarıya çıkmasına engel olabilirsiniz.

İhtiyacınız kadar suyu ısıtın

Kış aylarıyla birlikte sıcak içecek tüketimi artıyor. Çay, kahve, bitki çayı en çok tüketilen içecekler arasında. Kahve ya da çay yapacağınızda su ısıtıcınızda ihtiyacınız kadar su kaynatarak fazla elektrik tüketiminin önüne geçebilirsiniz. Ayrıca beklemede kalan elektrikli çay makineleri önemli miktarda enerji kullanabilir, bu nedenle kullanılmadığında çay makinelerini kapatın.

A sınıfı beyaz eşya tercih edin

Buzdolabı, bulaşık ve çamaşır makinası gibi beyaz eşyalardan tasarruf etmenin yolu satın alma sürecinde başlıyor. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaları mutlaka A enerji sınıfına dahil ürünlerden seçin. Çünkü evinde her cihazı A enerji verimliliği sınıfında olan tüketiciler elektrik faturalarında en az yüzde 25 kâr edebiliyor.

Küçük ipuçlarıyla tasarruf edin

Bulaşık makinesini tam dolmadan çalıştırmayın. Çamaşır makinesini yüksek sıcaklıkta çalıştırmak fazladan elektrik harcanmasına sebep olur. Mümkünse genellikle 30 derecede ve tam kapasite çalıştırın. Yemeğinizi soğumadan buzdolabına koymayın ve buzdolabının kapısını açık bırakmayın. Kullanmadığınızda cihazların fişleri prizlerden çekin. Bilgisayar ve televizyon benzeri cihazları açık bırakmayın, çünkü bekleme modunda dahi enerji tüketmeye devam ederler.