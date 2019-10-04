Elektrik zammı yargıya taşınıyor

Tüketici dernekleri, elektik fiyatlarına yapılan zamlar karşısında harekete geçti. Çevre Ve Tüketici Haklarını Koruma Derneği (ÇETKODER), elektriğe yapılan 14,9’luk son zammın geri çekilmesini yoksa yargıya gideceklerini açıkladı.

Zammın geri çekilmesini isteyen TÜKODER de “Üç ay önce yüzde 15 zam yapıldı, üç ayda hangi maliyet biriminde artış olmuştur” diye sordu. ÇETKODER Genel Başkanı Mustafa Göktaş, 1 Temmuz’da yüzde 15 zam yapıldığını hatırlatarak 2018 ve 2019 yılları arasında elektrik fiyatlarına 5 kere zam yapıldığını vurguladı. Gazete Duvar’ın haberine göre, Göktaş, “Yapılan bu zam ile birlikte son iki senede elektriğe yüzde 60,9 oranında zam gelmiş oldu” dedi. Zamların dar gelirli yurttaşı iyice zor durumda bıraktığını vurgulayan Göktaş, “Öncelikle bu yapılan zammın yetkililerce bir kez daha gözden geçirilerek geri çekilmesini tüketiciler adına talep ediyoruz. Netice itibari ile zam geri çekilmez ise, tüketici vatandaşlarımızın aleyhine olan bu hususu kısa süre içinde yargıya taşıyacağız” dedi.

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