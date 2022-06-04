"Emekli bu maaşla kurban alamaz"

Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, yem fiyatlarındaki artış nedeniyle kurbanlık koyunların maliyetinin 3 bin lirayı geçtiğini belirterek, “Besici 4 bin liranın altında kurbanlık satamaz. Bu fiyata, başta emekliler ve dar gelirli çoğu vatandaş kurbanlık alamaz” dedi.

Yurtiçinde vekâletle kurbanlık kesim bedelinin 2 bin 250 lira olarak açıklandığını hatırlatan Gürer, “Bu ücrete piyasada kurban yok” diye konuştu. Yem fiyatlarının sürekli arttığından yakınan Çarıklı köyünden Şener Uzun, Ramazan Bayramında 250 lira olan bir torba yemin bugün 350 liraya çıktığını belirterek, “Samanın tonu 2 bin 300 lirayı geçti. Saman satıcısına ‘bu fiyat yüksek değil mi?” diye sordum. ‘Mazotun fiyatı belli’ dedi. Bunun işçisi var, yüklemesi var, arabasının eskiyen lastiği var… Adam haklı” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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