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23 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Emekli maaşı sefalet aylığı oldu

23 Mart 2024, Cumartesi 18:50
Türkiye gündeminde uzun süredir tartışılan emeklilerin düşük maaşlarının kaynağı, AKP iktidarının 2008’de ‘’reform yapıyorum’’ diye çıkarttığı yasa...

Ekonomist Prof. Dr. Aziz Çelik, “Emekli aylığı sefalet aylığı haline geliyor. Emekli aylıklarının bugün gelmiş olduğu durumun temel sorumlusu AKP hükümetleridir. Hükümetlerin 2008 yılında çıkarmış olduğu 5510 sayılı yasadır” dedi. Milyonlarca emekli açlık ve yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. Emekliler ve uzmanlar, bu sorunun temel kaynağının 2008 yılında çıkarılan 5510 sayılı yasa olduğuna işaret ediyor. Emekliler, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çıkarılmasını istiyor.

AYLIKLAR SİSTEMLİ DÜŞÜRÜLDÜ

Prof. Dr. Çelik, ‘’Emekli aylıkları Türkiye’nin en önemli problemi durumundadır. Emekli aylıklarının düşüklüğü, sık sık emekli aylıklarının arttırılma talebini gündeme getirmektedir. Nitekim seçimler öncesinde de bu talep yeniden yoğunlaşmıştır’’ dedi. ‘’Sanılanın aksine emekli aylıklarındaki düşüşün temel sebebi son yıllarda emekli aylıklarına az zam yapılması değildir’’ diyen Çelik, şöyle konuştu: ‘’Emekli aylıkları 2008’den bu yana sistemli olarak, bilinçli olarak 2008 yılında gerçekleştirilen bir yasa değişikliği sonucunda düşürülmüştür. Yani bir tesadüfle karşı karşıya değiliz. 2008 yılında yapılan 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’ndaki düzenlemeler sonucunda emekli aylıkları sistemli bir biçimde düşmüştür. Bugün yaşadığımız sorunun temelinde 2008 yılında yapılan 5510 sayılı yasa yatmaktadır. Bu yasayla emekliliğe erişim güçleştirilmiştir. Yani emekli olma yaşı yükseltilmiştir. Bu yasayla emekli olduktan sonra bağlanacak emekli aylıklarının düşmesi sağlanmıştır.”

Ankara - anka

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