Emekliler Ramazan ayı öncesinde sıkıntılı

Ramazan ayı öncesinde vatandaşlar et fiyatlarının fazla olmasından yakındı. Bir emekli vatandaş, “Et fiyatlarına ne diyebilirim ancak bakıp geçiyoruz. Ramazan ayında da ne bulursak onu yeriz. Eskiden et yiyebiliyordum” dedi.
Emekliler insanca yaşamak istiyor
Emekli Mehmet Ateş ise “Et alamıyoruz, maaşımız yetmiyor. Emekliyiz ancak kira parasını veriyoruz, çocuklar bize bakıyor biz kendimiz alamıyoruz. Biz kendi maaşımızla ancak kira parasını ödüyoruz, ete filan yetmez” diye konuştu
Osmaniye - Anka
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En düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira
TBMM Genel Kurulu’nda ekonomiye ilişkin düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri tamamlandı. Teklifle, en düşük emekli aylığının, Ocak 2025 ödeme döneminden geçerli olmak üzere 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseltilmesi, öngörülüyor. Ayrıca işverene verilen asgari ücret desteğinin ocak-aralık döneminde İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanmak üzere aylık 700 liradan bin liraya yükseltilerek verilmesi öngörülüyor. Teklif TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.
TBMM - Anka