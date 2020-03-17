Emlakta hareketlenme sürüyor

TÜİK, Şubat ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre konut satışlarında %51,4 oranında artış görüldü.

İstanbul % 19.1 ile en çok konut satılan illerin başında gelirken, İstanbul’u, Ankara (%11,2) ve İzmir (%6,5) izledi. Konut satışlarında yaşanan dikkat çekici artışın, emlak sektörünün yabancı ve Türk yatırımcılar için yeniden parlayan yıldız olacağının işareti olarak yorumlayan Hürriyet Emlak Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Zeynep Tandoğan, faizlerin düşmesiyle başlayan hızlı yükselişin önümüzdeki dönemde de sürmesini beklediklerini açıkladı. Verilere göre, Türkiye genelinde konut satışları 2020 Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 oranında artarak 118 bin 753 oldu. Konut satışlarında İstanbul 22.662 konut satışı ve %19,1 oranla liste başında yer aldı. İstanbul’u, 13.326 konut satışı ile Ankara (%11,2) ve 7.669 konut satışıyla İzmir (%6,5) izledi. Mücahit Ak - İstanbul

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