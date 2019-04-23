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En çok zeytini Almanya'ya ihraç ettik

23 Nisan 2019, Salı 13:25
Türkiye'nin sofralık zeytin ihracatı Ekim 2018- Mart 2019 döneminde geçen sezonun aynı dönemine göre yüzde 14 artarak 80,8 milyon dolar oldu. Zeytin ihracatında 21,5 milyon dolarla Almanya ilk sırada yer aldı.

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, Kasım 2017-Mart 2018 döneminde 42 bin 257 ton zeytinyağı ihracatına karşılık 172 milyon 894 bin dolar gelir sağlandı. Bu sezonun aynı döneminde (Kasım 2018-Mart 2019) ise 85 milyon 532 bin dolar karşılığında 30 bin 315 ton zeytinyağı ihraç edildi.

Zeytinyağı ihracatında 28 milyon 12 bin dolarla ABD ilk sırada yer alırken, bu ülkeyi 11 milyon 657 bin dolarla İspanya ve 8 milyon 933 bin dolarla Suudi Arabistan izledi.

Zeytinyağı ihracatındaki düşüşe karşılık sofralık zeytin dış satımı arttı. Geçen sezonun ilk 6 ayında 35 bin 462 ton sofralık zeytin ihraç edilerek ülkeye 70 milyon 903 bin dolar döviz girişi sağlanmışken, bu sezonun aynı döneminde ihracat miktarı yüzde 46 artarak 51 bin 884 tona, tutarı ise yüzde 14 yükselişle 80 milyon 800 bin dolara ulaştı.

Zeytin ihracatında 21 milyon 516 bin dolarla Almanya birinci, 12 milyon 956 bin dolarla Irak ikinci, 11 milyon 479 bin dolarla Romanya üçüncü sırada yer aldı.

"Zeytin ihracatında ciddi artış oldu"

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, yaptığı açıklamada, İspanya'daki üretim artışının, Türkiye'nin zeytinyağı ihracatına olumsuz yansıdığını söyledi.

İspanya'nın zeytin piyasasını belirleyen bir ülke olduğuna işaret eden Er, "İspanya'da bu sezon beklenen rekoltenin üstüne çıkıldı. Beklenti 1 milyon 600 bin tondu ancak gerçekleşen rakam bunun 200 bin ton üstünde. Buradaki yanılma payı Türkiye'deki rekolte kadar. Bu nedenle dünyadaki genel fiyat seviyesi geriledi. Sofralık zeytin ihracatında ise sevindirici bir durum var. Başta ABD olmak üzere birçok ülkeye zeytin ihracatında ciddi artış oldu." dedi.

Er, zeytinyağı fiyatlarının üreten ve tüketen bütün ülkelerde düşük olduğuna dikkati çekti. Dünya zeytinyağı piyasasını yakından takip ettiklerini dile getiren Er, "Şu anda dünyada zeytinyağı fiyatları dip yaptı. Bunun belli bir zaman sonra toparlayacağına inanıyoruz. Bu düşük fiyatların en büyük avantajı tüketiciye olacaktır." diye konuştu.

AA

Etiketler: zeytin, ihracat
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  • Ali Tam

    23.4.2019 15:10:14

    Italya'nin FINDIGI Türkiye den ucuza alip yüzde 150 kar koyup Italyan findigi olarak AB pazarina sürmesi gibi Ispanya'da toptan Türkiye'den ucuza aldigi ZEYTINI yüzde 150 kar koyup Ispanyol zeytini olarak AB pazarina sürüyor. ITALYA ve ISPANYA külfetsiz Türkiye üzerinden yüzde 150 kar ediyor ve bunu kendi milli ürünüymüs gibi satiyor. Bir ton Türk findigina veya zeytinine yarim ton kendi findik ve zeytini katip karistiriyor,

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