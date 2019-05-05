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5 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

En fazla ihracat otomotiv endüstrisinden

05 Mayıs 2019, Pazar 17:43
Otomotiv endüstrisi, Nisan ayında 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarla en fazla ihracat gerçekleştirilen sektör oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) derlenen verilere göre otomotiv endüstrisi geçen ay 2 milyar 616 milyon 597 bin dolarlık ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisini 1 milyar 766 milyon 8 bin dolarla kimyevî maddeler ve mamulleri, 1 milyar 508 milyon 263 bin dolarla hazır giyim ve konfeksiyon takip etti. Nisan ayında en fazla ihracat artışı yüzde 168,3 ile gemi ve yat sektöründe gerçekleşti. Ülke verilerine bakıldığında Nisan ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 ülke sırasıyla Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD ve İspanya oldu.

Etiketler: otomotiv
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