En uzun çalışma saatleri Türkiye’de

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) verilerine göre, Türkiye 45,6 saat ile Avrupa ülkeleri arasında haftalık ortalama çalışma saatinin en en uzun olduğu ülkeler sıralamasında birinci.

Fransa, Almanya, Belçika ve İtalya gibi Avrupa Birliği’nin en eski üye ülkelerinde ortalama çalışma saati 36 saati bulurken, Yunanistan ve Çek Cumhuriyeti gibi ülkelerde ortalama 39 saat çalışılıyor. OECD’nin rakamları, ülkelerin çalışma saatlerinin yasal sınırını yansıtmıyor. Meselâ Türkiye de İş Kanunu’na göre haftalık çalışma süresinin yasal sınırı 45 saat. İngiltere’de ise çalışma süresinin yasal sınırı 48 saat olarak belirlense de OCED’ye göre İngilizler haftada ortalama 36,5 saat çalışıyor. Türkiye’de son yıllarda ortalama çalışma saatleri düşse de Türkiye Avrupa’da saat bazında en uzun çalışıldığı ülkelerin başında geliyor. Uzmanlara göre bu durum verimliliğin düşmesine neden oluyor. Çalışma süresi ve fazla çalışma sürelerinin sınırlandırılmasının, işçilerin sağlığının ve genel olarak istihdam olanaklarının korunması açısından önem taşıdığı düşünülüyor.

Okunma Sayısı: 171

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.