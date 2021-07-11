Enflasyon, 2024’e kadar çift haneli

Türkiye’de enflasyon son dört yılın büyük bölümünde yüzde 10’un üzerinde seyretti.

Enflasyon TL’de yaşanan rekor değer kaybı, yüksek emtia fiyatları ve salgının hafiflemesiyle tüketici talebinin artmasına bağlı olarak yüksek seyrediyor.

Diken’in haberine göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Mart ayında sıkı para politikası benimsemiş olan MB başkanını görevden alması da TL’nin değer kaybına yol açarak, fiyat artışlarını hızlandırmıştı. 27 ekonomistin tahmin verdiği ankete göre ise, enflasyon 2024’e kadar yüzde 10’un üstündeki seyrini koruyacak. Merkez Bankası enflasyon hedefini 2023’te yüzde 5 seviyesi olarak gösterse de ekonomistlere göre bu oran fazla iyimser. Reuters tarafından üç ayda bir yapılan makro ekonomi anketine göre, tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışın bu yıl sonunda yüzde 15.5 olarak gerçekleşmesi beklentisi var.