Enflasyon hedefi yine tutmayacak

Prof. Dr. Hakan Kara, doğalgaza gelen yüzde 38’lik zammı değerlendirirken, “Bu zamlar yapıldığı için enflasyonun yıl sonunda yüzde 38’e düşme olasılığı sıfırlandı” dedi.

Doğal gaza gelen dev zam sonrası ekonomistler de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabı X’ten doğal gaz zammını değerlendirirken, resmi yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 38 olduğu için doğal gaz zammının da yüzde 38 ile sınırlı tutulduğunu söyledi. Kara, “Yıl sonu resmi enflasyon hedef/tahmini yüzde 38 olduğundan elektrik ve doğal gaza yapılan zam yüzde 38 ile sınırlı tutuldu. Fakat bu zamlar yapıldığı için enflasyonun yıl sonunda yüzde 38’e düşme olasılığı sıfırlandı” ifadelerini kullandı. Hakan Kara, enflasyonun alım gücünü eritmeye devam etmesine karşı ücret artışlarının sınırlı yapılması aynı zamanda elektrik-doğal gaz-ulaştırma gibi seçim sonrası gecikmiş zamların hayata geçirilmesi nedeniyle üçüncü çeyrekte stagflasyon yaşanacağını söyledi.

‘Bu terazi bu kadar sıkleti çekmez’

Ekonomist Serkan Özcan ise dev doğal gaz zammını reel ücretlerin düştüğü yerde bu kadar büyük zamların uygulanması sebebiyle iktidarın ekonomi politikasını sürdürebilmesi için risk olduğunu ifade etti.Özcan, idarecileri yeni bir bölüşüm politikasını çalışmaya davet ederken şu ifadeleri kullandı: “Önce elektriğe, şimdi de doğalgaza yüzde 38 zam geldi. Ağır enflasyon nedeniyle reel ücretlerin bu kadar düştüğü bir yerde bu denli büyük zamlar, uygulanmakta olan eksik ekonomik programının sürdürülebilirliği için bile ciddi risk. Bu yoksulluk şartlarında bütün bedeli vergi ve zamlarla milletin sırtına yıkmak ülkede istikrarsızlık yaratma potansiyeline sahip. İktidar bu riskleri tamamen arka plana iterek yönetiyor ülkeyi. Sırf muhalefet olsun diye değil çok samimi bir biçimde idarecileri derhal yeni bir bölüşüm politikasını çalışmaya davet ediyorum. Zîrâ bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.”

Haber Merkezi