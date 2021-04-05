"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 NİSAN 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Enflasyondaki artış devam ediyor

05 Nisan 2021, Pazartesi 12:35
Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 16,19, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 31,2 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 13,18, yurt içi üretici fiyatları yüzde 17,04 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,08, Yİ-ÜFE yüzde 4,13 artış kaydetti.

TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 3,71, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 8,21, geçen yılın mart ayına göre yüzde 31,2 artış gösterdi.

Sanayide değişimler

TÜİK verilerine göre, Yİ-ÜFE, martta bir önceki aya göre yüzde 4,13, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 8,21, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,2 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 17,04 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün martta yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 21,26, imalatta yüzde 33,96, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,55, su temininde yüzde 27,3 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 3,03, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,87, imalatta yüzde 4,33, su temininde yüzde 0,42 artış görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 37,72, dayanıklı tüketim malında yüzde 29,68, dayanıksız tüketim malında yüzde 23,98, enerjide yüzde 23,27, sermaye malında yüzde 27,31 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 5,05, dayanıklı tüketim malında yüzde 1,66 dayanıksız tüketim malında yüzde 2,73, enerjide yüzde 5,93, sermaye malında yüzde 2,62 artış kayıtlara geçti.

Yıllık en düşük artış yüzde 2,55 ile elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, yüzde 7,51 ile deri ve ilgili ürünler, yüzde 8,64 ile giyim eşyasında gerçekleşti. Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 76,19, ana metaller yüzde 60,98, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 45,03 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Ana harcama grupları

Ana harcama grupları itibarıyla martta, aylık bazda artışın yüksek olduğu gruplar sırasıyla yüzde 3,70 ile sağlık, yüzde 2,77 ile eğitim ve yüzde 2,60 ile lokanta ve oteller oldu.

Mart ayında ulaştırma grubunda değişim gerçekleşmedi. En az artış gösteren diğer ana gruplar yüzde 0,54 ile ev eşyası ve yüzde 0,70 ile konut olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en yüksek artış yüzde 24,85 ile ulaştırma grubunda görüldü. Ulaştırmayı yüzde 23,64 ile ev eşyası, yüzde 21,49 ile çeşitli mal ve hizmetler izledi.

Mart 2020'ye göre artışın düşük olduğu ana gruplar sırasıyla yüzde 2,87 ile alkollü içecekler ve tütün grubu, yüzde 7,43 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 8,01 ile haberleşme olarak belirlendi.

Şubatta endekste kapsanan 415 maddeden, 93'ünün ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 35'inin ortalama fiyatında değişim olmadı. 287 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

En yüksek artış yaşanan bölgeler

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayında İstatistiki Bölge Birim Sınıflaması (İBBS) 2. düzeyde bulunan 26 bölge içinde, aylık bazda en yüksek artış yüzde 1,54 ile "Mardin, Batman, Şırnak, Siirt" bölgesinde oldu.

12 aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 14,76 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" bölgesinde gerçekleşti.

Yıllık bazda en yüksek artış yüzde 20,39 ile "Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli" bölgesinde gözlenirken, bu bölgeyi yüzde 17,82 ile "Şanlıurfa, Diyarbakır" ve yüzde 17,64 ile "Aydın, Denizli, Muğla" bölgeleri izledi.

Geçen yılın mart ayına göre en düşük fiyat artışı ise yüzde 14,76 ile "Ankara" bölgesinde hesaplandı.

AA

Okunma Sayısı: 342
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran nükleer anlaşması Viyana'da görüşülecek

    Facebook hakkında inceleme başlatıldı

    Lübnan'daki Osmanlı eseri terk edilmiş halde bekliyor

    Yeniden hakim karşısında: Netanyahu, üç ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle yargılanıyor

    21 yılda 2100'den fazla Filistinli çocuk, İsrail tarafından katledildi

    CBÜ, Sinovac aşısına ilişkin araştırmasını açıkladı

    Kapadokya'daki balon turları 3 gündür yapılamıyor

    Enflasyondaki artış devam ediyor

    İstanbul'da hafta yine yoğun hareketlilikle başladı

    Bazı emekli amirallerin açıklamasına ilişkin gözaltılar var

    Fişleme kanununa geçit vermeyin

    Emekli amirallerin açıklaması ile ilgili soruşturmada son durum?

    Çiftçiye faizsiz çözüm şart

    Akyol'dan “Güç bozar mutlak güç mutlaka bozar” yazısı: İstibdadı sorguladılar

    103 emekli amiralin bildirisi hakkında Uysal'dan açıklama: Bu havuzda artık su kalmadı

    'Türkiye’ye özgü mutasyon çıkmış olabilir'

    Bulgaristan'daki seçimi Başbakan Borisov'un partisi kazandı

    Beşiktaş'tan kritik puan kaybı, Kasımpaşa'dan çok önemli bir 3 puan

    Türkiye'nin son 24 saati

    Vicdanları yaraladı

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KARA

    Siyasette taşlar yerinden oynuyor
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Fişleme kanununa geçit vermeyin
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Musîbetlerin son bulması için
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Risale-i Nur'dan

    Adalete hislerini karıştıranlar zulmederler
    Süleyman KÖSMENE

    Duâda muvazene
    M. Said ZEKİ

    Adalet bizim neyimiz olur?
    Şükrü BULUT

    Risale-i Nur Talebelerinin şahs-ı manevisi veya Zübeyir Gündüzalp…
    M. Ali KAYA

    İktidar ve iktidarın kaynağı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.