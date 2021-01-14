Esnaf aşıda öncelikli olmalı

Esnaf ve sanatkârın aşılamada öncelikli olması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Sosyal mesafe imkânı olmayan, her gün vatandaşla birebir temas etmek zorunda olan berber, kuaför, yiyecek ve içecek sektörü, taksici, dolmuşçu, manav, kasap, bakkal gibi 2 milyon esnaf ve sanatkârımız aşılama sürecinde öncelikli olmalı” dedi.

Ankara - Adnan Solmaz

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