Esnaf kış indirimi bekliyor

Elektrik ve doğalgazın en çok tüketildiği döneme yavaş yavaş girilmeye başlandığını ve bu dönemde kayda değer bir indirim yapılması gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Doğalgazın ve elektriğin en çok tüketildiği aylara yavaş yavaş giriyoruz. Yaşanan sıkıntılı dönemde elektrik ve doğalgaza mutlaka kış indirimi yapılmalı. Çünkü bu aylarda artan yoğun tüketim esnafımızı ve vatandaşları zora sokuyor. Soğuk kış günlerinde elektrik ve doğalgaz sarfiyatının kat kat arttığını ilgili bakanlık sürekli yaptığı açıklama ile bizi doğruluyor. Bu nedenle vatandaş ve esnafımızın faturalarda zorluk yaşamaması, soğuk kış günlerini sıcak bir ortamda geçirmeleri için kayda değer bir kış indirimi gelmeli” dedi.

Bu yılın başında Ağustos ayının sonuna kadar elektrik ve doğalgaza hatırı sayılır zamlar yapıldığının altını çizen Bendevi Palandöken, “Dünyada doğalgaz fiyatları bir önceki yıla göre yüzde 50’yi aşkın bir şekilde düşerken ülkemizde yüzde 54’e yakın bir artış gösterdi. Buna paralel olarak elektrik fiyatlarına da yüksek zamlar yapıldı. Geçtiğimiz 2018 yılının başında elektriğe yapılan yüzde 10’luk indirim, vatandaşlarımıza soğuk kış günlerinde azda olsa bir nefes aldırmıştı. Ancak 2018 yılı ocak ayından sonra ve bu yıl art arda gelen zamlar vatandaşlarımızı kışa girerken kara kara düşündürmektedir.”diye konuştu. Ahmet Terzi - Ankara

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