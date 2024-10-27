Esnaf ve sanatkârların borç yapılandırmasına ihtiyacı var

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken yüksek enflasyon ikliminde esnaf ve sanatkârların rahat bir nefes alabilmesi için yeni bir yapılandırmaya ihtiyaç duyulduğunu hatırlattı.

Palandöken, “Enflasyona bağlı olarak girdi maliyetlerindeki artış esnaf ve sanatkârlarımızı oldukça zorluyor. Bir taraftan artan iş yeri kiraları, stopaj, akaryakıta ve enerji kalemlerine gelen zamlar, işçi giderleri vs. derken esnafımız sattığı ürünün yerine yenisini koyamıyor. Esnafın düzlüğe çıkabilmesi için daha önce olduğu gibi vergi, trafik, SGK prim borçları gibi devlete olan borçlarda kapsamlı ve uzun vadeli bir yapılandırma şart. En son çıkarılan 7440 sayılı Yapılandırma Kanunu ile 2023 yılı sonuna kadar 156 milyar TL tahsil edilmişti. Yeni bir yapılandırma ile hem devlet bütçesine gelir sağlanır hem de vatandaşımız ve esnafımız rahat bir nefes alır” dedi.

BLOKELER KALDIRILMALI

Palandöken, “Bilindiği üzere yüksek enflasyon gerçekten piyasaların dengesini bozdu. Bir taraftan esnafın müşteri sayısı düştü, geliri azaldı. Diğer taraftan insanların ihtiyaçlarını giderebilmesi, ekonominin canlanması hem de devletin gelirini artırması için geçtiğimiz dönemlerdeki gibi biraz daha uzun vadeli, insanların ödeyebileceği şekilde yeni bir yapılandırma gerekli. Ama tam tersine insanların hesaplarına bloke koyuluyor. Zaten borçlarını ödemek için paraya gittikleri zaman mutlak ve mutlak üzerlerindeki bu blokenin kaldırılması için tamamen borçlarının ödenmesi lazım diyor. Halbuki tamamen bir taksitlendirme vs. olsa insanlar rahat edecek, adlıkları parayla borçlarını ödeyecekler ancak bloke olunca hiç hareketsiz kalıyor ve ekonomide de bir tıkanma oluyor. Esnafın ayakta kalabilmesi için, hem istihdam açısından hem devlete vergi geliri açısından bu çok önemli. Blokeler zaman kaybedilmeden kaldırılmalı” şeklinde konuştu.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA