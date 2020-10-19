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20 EKİM 2020 SALI - YIL: 51

Esnaf yüz yüze eğitimden umduğunu bulamadı

19 Ekim 2020, Pazartesi 21:36
Yüz yüze eğitimin kademeli olarak başlamasıyla birlikte esnafın işlerinin açılmadığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken,“12 Ekim Pazartesi günü itibariyle tüm ilkokullar, köy okulları, 8 ve 12. sınıflar ile özel gereksinimli çocukların yüz yüze eğitime başlaması eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnafımızı umutlandırmıştı. Ancak Mart ayından bu yana evine ekmek götüremeyen esnafımız yüz yüze eğitimin kısmen başlamasından umduğunu bulamadı. Servisçi, kantinci ve kırtasiyeci esnafı gibi eğitim sektöründe faaliyet gösteren esnafımıza âcil destek verilmeli” dedi.

“ESNAFIN MAĞDURİYETİ ÖNLENMELİ”

Sezondan umduğunu bulamayan esnaf için devlet desteği talebinde bulunan Palandöken, “Kantinci esnafımız birikmiş iş yeri ve ev kirasını, elektrik, su, ısınma, vergi ve işçi ücreti, Bağ-kur, SGK ve diğer borçlarını ödeyemez duruma geldi. Servisçi esnafımız kontak açmadığı araçları için sigortasını, vergisini, muayenesini, Bağ-kur ve SSK ödemelerini yapamıyor. Yaş sınırından dolayı araçlarını yenileyen servisçi esnafı iş yapamadığı için kredi borcunu ödeyemiyor. Öte yandan kırtasiyeci esnafımızın da satışları çok büyük ölçüde azaldı. Aylardır okulların açılmasını bekleyen esnafımız yüz yüze eğitimin kısmen başlamasıyla rahatlayamadı. Esnafın mağduriyetinin önlenmesi, pandemi sürecinde iş yapamadıkları dönem için devlet desteği sağlanmalı. Okullar tam anlamıyla açılıp esnafın işleri eskiye dönene kadar esnafa nakdi destek sağlanmalı” şeklinde konuştu.

Ankara - Adnan Solmaz

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