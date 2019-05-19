Esnaf zor duruma düştü

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, yazılı açıklamasında, ramazan ayının bereketinden nasiplenmek isteyen esnafın AVM’lerin kapanış saatleri yüzünden zor duruma düştüğünü kaydetti.

Diğer zamanlarda haftanın yedi günü, 10.00-22.00 saatlerinde açık olan AVM’lerin Ramazan ayında kapanış saatlerini esnettiğine işaret eden Palandöken, “AVM’lerin Ramazan ayını bahane ederek kapanış saatlerini 23.00- 24.00’lere çıkarması yanlış bir uygulamadır. Bu tür uygulamalarla AVM’lerin esnafımız üzerindeki haksız rekabeti her geçen artıyor. Mübarek Ramazan ayından rant elde etmek için yapılan bu uygulamaya kesinlikle müsaade edilmemeli” değerlendirmesinde bulundu.

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