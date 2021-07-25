Esnafa can suyu gerek

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf için ‘can suyu kredisi’ talep etti.

Koronavirüs pandemisinden en fazla etkilenen meslek gruplarından olan esnaflar normalleşme sürecinde yaralarını sarmaya çalışıyor. Tam kapanma döneminde hiç iş yapamayan ve tedbir kararlı doğrultusunda saat kısıtlaması yaşayan esnaflar yaz dönemiyle birlikte borçları kapatmaya çalışsa da henüz düze çıkamadı. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken de salgın sürecinden etkilenen esnaf ve sanatkârların yeniden ayağa kaldırılması için faizsiz ve uzun vadeli can suyu kredisi talebinde bulundu. Palandöken yaptığı yazılı açıklamada salgın kısıtlamalarının kaldırılmasıyla esnaf ve sanatkârların ekonomiye yeniden kazandırılması gerektiğini bildirdi.

Borçlar birikti

Palandöken, “Salgının cefasını en çok çeken kesim olan esnaf ve sanatkârlarımızın biriken borçlarını ödeyebilmesi için sıfır faizli, 6 ay geri ödemesiz ve uzun vadeli can suyu kredisi verilmeli” ifadesini kullandı. Palandöken, esnafa yönelik son can suyu kredisinin 13 yıl önce verildiğini hatırlatırken, şunları kaydetti: “Özellikle faaliyetleri tamamen durdurulan esnafımızın sıfır faizli krediden yararlanmasının önü açılmalı. Kısıtlamalar nedeniyle kahvehane, kıraathane, çay ocağı, kantinci, kırtasiyeci gibi çok sayıda esnafımız büyük sıkıntı yaşadı. Şimdi bu sıkıntılı sektörlerdeki esnafımız yapılandırmaya rağmen birikmiş borçlarını, SSK ve Bağ-Kur primlerini ödeyemiyor. Esnafımızın birikmiş borçlarını kapatması için can suyu kredisi olmazsa olmaz. Esnafa sağlanan her türlü desteğin ekonominin çarklarını döndürdüğü ve piyasaya olumlu yansıdığı unutulmamalı.”