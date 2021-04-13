"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 NİSAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Esnafın dayanacak gücü kalmadı

13 Nisan 2021, Salı 23:51
TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, “KİRA, ELEKTRİK, SU, SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ, VERGİLER VE KREDİ BORÇLARI BİRİKEN ESNAFIMIZIN ARTIK DAYANACAK GÜCÜ KALMADI. SALGIN SONA ERİP PİYASA NORMALLEŞENE KADAR DESTEKLER SÜRDÜRÜLMELİ” DEDİ.

Bİr yılı aşkın süredir korona virüs salgını ile mücadele eden esnaf ve sanatkârların artık dayanacak gücü kalmadığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bir yılı aşkın süredir büyük sıkıntı yaşayan, iş yerleri kapalı olan ve faaliyetleri sınırlandırılan esnafımız kontrollü normalleşme süreci bile birlikte tam rahat nefes alacak derken vak’a sayılarının artması sebebiyle yeni bir kapanma ile karşı karşıya. Kira, elektrik, su, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve kredi borçları biriken esnafımızın artık dayanacak gücü kalmadı” dedi. 

ESNAFA DESTEK ŞART

Son alınan tedbirler kapsamında olası kapanma kararına karşı esnaf ve sanatkârların taleplerini açıklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas- yonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf için yapılması gerekenleri madde madde sıraladı:  Teşkilâtımıza bağlı 415 meslek dalında pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlarımıza destek verilmeli. Esnafımız gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olmalı. Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdileri devlet tarafından karşılanmalı. İşverene ve çalışanlara ekonomik destek verilmeli. SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Esnafın borçları süresiz ve faizsiz olarak ertelenmeli. Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları ve bankalara olan bütün borçlar faizsiz olarak ertelenmeli. Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmeli.

Ankara - Recep Gören

Okunma Sayısı: 283
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Esnafın dayanacak gücü kalmadı

    Datça açıklarında deprem

    ABD 11 Eylül'de Afganistan'dan çekilecek

    BM Genel Sekreteri'nden ramazan mesajı

    Son 24 saatte 59 bin 187 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    'Kısmi kapanma başlıyor'

    İran: Yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirme çalışmalarına başladık

    ABD Dışişleri Bakanı'ndan Ukraynalı mevkidaşına destek mesajı

    Kontrollü normalleşme süreci iflas etti

    Ahmet Altan için AİHM’den ihlâl kararı

    ABD'deki 'Daunte Wright' protestolarında 40 kişi gözaltına alındı

    İspanya hükümetinden Kovid-19'a karşı ekonomik kalkınma planı

    Komandoların dikkati vesilesiyle imha edildi

    Kabine Toplantısı başladı

    'Çocukların virüsü başka bir çocuktan alma oranı yüzde 5'

    Arakanlı STK lideri Rafik, Myanmar'daki darbeyi değerlendirdi

    Cibuti'deki insanlık dramında ölü sayısı 42'ye yükseldi
    📷

    Kudüs’te Ramazan heyecanı: Rengarenk ışıklar ve kandillerle süslendi

    Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'daki tahrikleri devam ediyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Yeni sistem MİT’e yaradı”
    Ahmet BATTAL

    Evet efendim, haklısınız efendim
    Ali FERŞADOĞLU

    Seçim sath-ı mailine girildi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Şimdi de “Karadeniz şantajı”
    M. Latif SALİHOĞLU

    Adana’da Taşnak-Hınçak terörü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Lemaat’teki müjde!
    Risale-i Nur'dan

    Oruç, hakikî ve halis bir şükrün anahtarı
    İrfan Süleymanoğlu

    O dâvâ adamını tanımaktan şeref duyuyorum
    Halil KARTAL

    Kelebek etkisi ve Bediüzzaman’a sadâkat

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.