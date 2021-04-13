Esnafın dayanacak gücü kalmadı

TESK GENEL BAŞKANI BENDEVİ PALANDÖKEN, “KİRA, ELEKTRİK, SU, SOSYAL GÜVENLİK PRİMLERİ, VERGİLER VE KREDİ BORÇLARI BİRİKEN ESNAFIMIZIN ARTIK DAYANACAK GÜCÜ KALMADI. SALGIN SONA ERİP PİYASA NORMALLEŞENE KADAR DESTEKLER SÜRDÜRÜLMELİ” DEDİ.

Bİr yılı aşkın süredir korona virüs salgını ile mücadele eden esnaf ve sanatkârların artık dayanacak gücü kalmadığını söyleyen TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Bir yılı aşkın süredir büyük sıkıntı yaşayan, iş yerleri kapalı olan ve faaliyetleri sınırlandırılan esnafımız kontrollü normalleşme süreci bile birlikte tam rahat nefes alacak derken vak’a sayılarının artması sebebiyle yeni bir kapanma ile karşı karşıya. Kira, elektrik, su, sosyal güvenlik primleri, vergiler ve kredi borçları biriken esnafımızın artık dayanacak gücü kalmadı” dedi.

ESNAFA DESTEK ŞART

Son alınan tedbirler kapsamında olası kapanma kararına karşı esnaf ve sanatkârların taleplerini açıklayan Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederas- yonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken esnaf için yapılması gerekenleri madde madde sıraladı: Teşkilâtımıza bağlı 415 meslek dalında pandemi sürecinden olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkârlarımıza destek verilmeli. Esnafımız gelir vergisi, stopaj vb. gibi tüm vergilerden muaf olmalı. Elektrik, su, doğal gaz gibi enerji girdileri devlet tarafından karşılanmalı. İşverene ve çalışanlara ekonomik destek verilmeli. SGK primleri devlet tarafından karşılanmalı. Esnafın borçları süresiz ve faizsiz olarak ertelenmeli. Ödenemeyen vergi borçları, geçmiş kredi borçları ve bankalara olan bütün borçlar faizsiz olarak ertelenmeli. Salgın sona erip piyasa normalleşene kadar destekler sürdürülmeli.

Ankara - Recep Gören