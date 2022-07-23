Esnafın kira stopajı tamamen kaldırılmalı

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, pandemi döneminde kısa bir süreliğine geçici olarak düşürülen işyeri kira stopajının tamamen kaldırılması gerektiğini belirtti.

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Pandemi döneminde devreye alınan uygulama ile iş yeri kiralarında stopaj oranı yüzde 20’den yüzde 10’a düşürülmüştü. O dönem bu indirim esnaf ve sanatkârımızı bir nebze olsun rahatlatmıştı. Ancak yeniden yüzde 20 kira stopaj oranına geri dönülmesi esnafımızın üzerinde haksız bir yük oluşturuyor. Günümüz ekonomik koşullarında kira stopajı tamamen kaldırılarak esnafımız sırtındaki kamburdan kurtarılmalı. Öte yandan konutlara getirilen yüzde 25 kira oranı esnafımızın iş yeri kiralarında da uygulanmalı ” dedi.

ESNAFA KOLAYLIK SAĞLANMALI

Elektrik, su, doğalgaz faturaları başta olmak üzere iş yeri kiraları ve işçi giderleri gibi maliyetleri sürekli artan esnaf ve sanatkârlar için daha fazla kolaylık sağlanması gerektiğine işaret eden Palandöken, “Artan kira maliyetleri esnafımızın belini bükerken dükkânı kiralık olan esnaf ve sanatkârımız kar da etse zarar da etse işyeri kirasını ve kiradan doğan stopaj vergisini ödemek zorunda kalıyor. Bu yük esnafımıza ağır geliyor” diye konuştu.