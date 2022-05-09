Ev kiraları son bir yılda 5 kat yükseldi

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, “AKP hükümetinin ülkeyi mülteci kampına çevirme sevdası, konut fiyatları ve kiralarında talep patlamasına sebep oldu. Son bir yılda konut kiraları neredeyse beş kat yükseldi” dedi.

İstanbul’da konut fiyatları % 147 arttı Balık, yaptığı yazılı açıklamada konut fiyatlarındaki artışa dikkat çekti. Balık, önlem alınmazsa ‘evsizlik’ sorunun ortaya çıkacağını savundu. TÜİK’in kira artış oranını yüzde 34,46 olarak açıkladığını anımsatan Balık, şunları kaydetti: “Konut fiyatlarındaki artış sürerken, veriler tam anlamıyla TÜİK tarafına yansımasa da vatandaşlar yakından hissetmektedir. AKP hükümetinin ülkeyi mülteci kampına çevirme sevdası, konut fiyatları ve kiralarında talep patlamasına sebep oldu. Son bir yılda konut kiraları neredeyse beş kat yükseldi.” Ankara - anka

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