"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 MAYIS 2020 PERŞEMBE - YIL: 51

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı büyük cezalar yolda!

28 Mayıs 2020, Perşembe 13:30
Fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

Olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleriyle diğer acil durumlarda fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlenmesi amacıyla oluşturulan "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu"nun görev ve yetkileriyle çalışma esasları düzenlendi.

Ticaret Bakanlığının "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre 13 üyeden oluşacak Kurulda, Ticaret, Adalet, Hazine ve Maliye, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Tarım ve Orman bakanlıkları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Reklam Kurulu'ndan üyeler yer alacak.

Kurul, olağanüstü hal, afet ve ekonomik dalgalanma dönemleri ile diğer acil durumlarda fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına karşı piyasa dengesini ve tüketicileri korumaya yönelik gerekli tedbirleri alacak, bunların uygulanmasını sağlayacak ve denetim ve incelemeleri yapacak.

Bu uygulamaları gerçekleştirdiği tespit edilen üretici, tedarikçi ve perakende işletmeler hakkında idari para cezası kararı alabilecek.

Kurul, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarıyla ilgili ilke ve kuralları belirleyecek.

Başvuru yöntemi

Söz konusu uygulamalara ilişkin şikayet başvurusu dilekçeyle şikayet sistemi üzerinden veya diğer elektronik başvuru yöntemleri kullanılarak, Ticaret Bakanlığına ya da il müdürlüğüne yapılacak.

Başvurularda, iletişim bilgileriyle şikayete konu üretici, tedarikçi veya perakende işletmeye ait tanıtıcı bilgilerle, mal veya hizmete ilişkin bilgiler ve varsa belge, fotoğraf, video görüntülerine yer verilecek.

Başvurudan veya başvuruya ilişkin Kurul kararı alınmadan önce yargı yoluna gidildiğinin tespiti halinde başvuru işlemden kaldırılacak ve bu durum gerekçesiyle birlikte başvuru sahibine bildirilecek.

Resen veya şikayet üzerine yapılan denetimlerde, üretici, tedarikçi ve perakende işletmeye denetimin yapıldığı günden başlamak üzere 10 günden az olmamak kaydıyla savunma için süre tanınacak.

Belirlenen sürede savunma yapılmaması durumu hariç olmak üzere işletmelere, savunması alınmadan idari para cezası kararı alınamayacak.

Kurul kararları Bakanlıkça uygulanacak ve kamuoyunun bilgilendirilmesi ve aydınlatılmasıyla mal ve hizmet piyasasındaki tarafların ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla açıklanabilecek.

500 bin liraya kadar idari para cezası

Bakanlık, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerde denetim yapmaya, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan her türlü bilgi ve belgeyi talep etmeye yetkili olacak.

Yetkili idareler, Bakanlığın talebi üzerine üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamaları hakkında ön inceleme mahiyetinde denetim yapacak ve denetim sonuçlarını Bakanlığa derhal bildirecek.

Fahiş fiyat artışında bulunduğu tespit edilenlere 10 bin liradan 100 bin liraya, stokçuluk yapanlara ise 50 bin liradan 500 bin liraya kadar idari para cezası verilecek.

İdari para cezasının belirlenmesinde, işlenen fiilin ağırlığı ve haksızlık içeriği, işletmenin türü, büyüklüğü ve bulunduğu sektör, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk faaliyetinden sağlanan menfaatle daha önce aynı konuda idari para cezası uygulanıp uygulanmadığı gibi hususlar dikkate alınacak.

Bakanlığa, 17 Nisan 2020'den önce fahiş fiyat artışı uygulamaları hakkında yapılan başvurular, Reklam Kurulu tarafından sonuçlandırılacak.

AA

Okunma Sayısı: 87
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fahiş fiyat artışı ve stokçuluğa karşı büyük cezalar yolda!

    Güney Kore'de son 50 gündeki en yüksek artış

    ABD'de tansiyon yükseliyor

    Hong Kong'da uygulanacak tartışmalı Güvenlik Yasası kabul edildi

    Altın fiyatları da normalleşecek mi?

    Göktaşı düştü iddiasına ilişkin uzman açıklaması

    2,5 milyonu aşkın kişi iyileşti

    Tren seferleri yeniden başladı: "Yemek ve büfe hizmeti verilmeyecek"

    'Gündemde olan birçok seçenek var'

    Adalet ve özgürlük için ortak çağrı

    Yapay vitaminlerden uzak durun

    Salgın genç işsizliği tetikliyor

    Toplu taşıma için âcil eylem planı

    Siyaset hareketleniyor

    ‘İdlib ile dayanışma’ çağrısı

    Çiftçilere âcil destek verilmeli

    ABD'de ve dünyada gündem polis şiddetiyle ölen Floyd... "Nefes alamıyorum"

    Libya'dan çağrı: İnsan hakları ihlallerinin sorumluları yargılansın

    Küresel salgında son 24 saatteki gelişmeler

    Cemaatle ibadet hasreti sona eriyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kaçıncı ibret?
    Genel

    Adalet ve özgürlük için ortak çağrı
    Cevher İLHAN

    Bayat provokasyon…
    Genel

    'Gündemde olan birçok seçenek var'
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kambur velîler ve Düğüm Babalar
    Ahmet BATTAL

    Biz birini gözetleyelim ki…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Siyaset hareketleniyor
    Ali FERŞADOĞLU

    Yanlış yapan imama uyulmaz; uyarılır!
    Hüseyin Şahinoğlu

    Peygamberimizin (asm) duâ öğretme usûlü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.