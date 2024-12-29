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"Fahiş fiyat"lı işletmelere 3 günde 10 milyon lira ceza

29 Aralık 2024, Pazar 21:16
Ticaret Bakanlığı, asgari ücretin açıklanmasının ardından gerçekleştirdiği denetimlerde, "fahiş fiyat" uygulayan işletmelere, üç günde 10 milyon 19 bin 801 lira idari para cezası uyguladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, asgari ücret zammının vatandaşlara yansıtılmaması, tüketicilerin herhangi menfaat ihlaline izin verecek fiille karşılaşmamaları adına, ticaret il müdürlüklerince, 81 ilde fahiş fiyat ve fiyat etiketi denetimlerine aralıksız şekilde devam ettiği bildirildi.

Açıklamada, 4 bin 378 market ve 397 bin 198 ürünün denetlendiği belirtilerek, şu bilgiler paylaşıldı:

"Denetlenen ürünlerin 5 bin 125'inde ihlal tespit edilmiştir. Bu kapsamda işletmelere toplam 10 milyon 19 bin 801 lira idari para cezası uygulanmıştır. 25 Aralık itibarıyla üç günlük denetimler boyunca en çok market denetimi gerçekleştirilen ilimiz 605 ile İstanbul, 325 ile Antalya ve 322 ile Ankara olmuştur."

Ürün sayısı bakımından en çok denetim Ankara'da

Ürün sayısı bakımından en çok denetimin 100 bin 600 ile Ankara'da gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, başkenti 75 bin 125 ile Antalya, 54 bin 881 ile de İstanbul'un takip ettiği bildirildi.

En çok ihlal tespit edilen illerin 2 bin 123 ile İstanbul, 1377 ile Ankara ve 506 ile Elazığ olduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Denetimlerin neticesinde, ihlal tespit edilen ürünlere uygulanan cezai işlemler göz önünde tutularak en çok cezai işlemin uygulandığı ilimiz 4 milyon 670 bin 600 lirayla İstanbul oldu. Bu ilimizi, 3 milyon 29 bin 400 lira ile Ankara, 211 bin 200 lirayla Bursa takip etti. Denetimler kapsamında 2 bin 668 firma hakkında haksız fiyat artışı şüphesiyle işlemler başlatılmış, bu firmalardan şüpheli işlemlere ilişkin savunma ve geçmişe yönelik üç aylık faturalar talep edilmiştir."

İncelemeler sonucunda, hakkında fahiş fiyat artışı yaptığına yönelik yeterli somut veri tespit edilen firmaların Haksız Fiyat Değerlendirme Kuruluna sevk edileceği belirtilen açıklamada, Kurulca firmalara 2024 için 100 binden 1 milyon liraya kadar, 2025 yılı için ise 143 bin 930 liradan 1 milyon 439 bin 300 liraya kadar ceza uygulanabileceği bildirildi.

Haksız fiyat artışı şüphesiyle haklarında idari işlem başlatılan marketlerin 603'ünün İstanbul, 322'sinin Ankara ve 99'unun İzmir olduğu belirtilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Ticaret Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın hak ve menfaatlerini koruyarak, işletmelerin haksız fiyat artışları ve haksız fiiller uygulayarak haksız kazanç sağlanmasının engellemesi amacıyla merkez ve taşra teşkilatı olarak çalışmalarımıza ara vermeden devam edilecektir."

AA

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