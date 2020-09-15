Faiz giderleri yüzde 32.1 arttı

Bütçe ağustosta 28,2 milyar lira fazla, ocak-ağustos döneminde ise 110,9 milyar lira açık verdi.

Merkezi yönetim bütçesinden ocak-ağustos döneminde 761 milyar 432 milyon lira harcama yapıldı, bütçe gelirleri 650 milyar 506 milyon lira oldu. Bu dönemde vergi gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artarak 510 milyar 418 milyon liraya yükseldi. Faiz giderleri ağustosta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,5 artışla 11 milyar 901 milyon lira olarak kayıtlara geçti. Ocak-ağustos döneminde faiz giderleri yüzde 32,1 yükselişle 91 milyar 614 milyon lira olarak kayıtlara geçti. AA

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