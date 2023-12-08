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Faiz rekor kırıyor

08 Aralık 2023, Cuma 20:48
Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 1 Aralık ile biten haftada 19,6 milyar lira artarak 14 trilyon 585 milyar liraya yükseldi.

Faizlerdeki artışa parelel olarak mevduat faizleri de yükselerek yüzde 50 sınırına yaklaştı. Mevduat faizleri yüzde 49,3 seviyesine çıkarken, ticari kredi faizleri geçen hafta 2002’den bu yana ulaştığı en yüksek seviye olan yüzde 52,2 seviyesini aşarak yüzde 52,8 seviyesine yükseldi. Bireysel kredi faizlerinde de ortalama yüzde 60 seviyesi aşılarak yüzde 61,3 seviyesine çıktı. Bloomberg HT’nin haberine göre,Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil), 1 Aralık ile biten haftada 19 milyar 613 milyon 24 bin lira artarak 14 trilyon 585 milyar 45 milyon 134 bin liraya yükseldi. Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,17 azalışla 8 trilyon 255 milyar 987 milyon 813 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,01 yükselerek 5 trilyon 693 milyar 414 milyon 920 bin lira oldu. Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 208 milyar 108 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 175 milyar 638 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. 

Haber Merkezi

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