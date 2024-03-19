Faiz ve döviz artarken, olan asgari ücrete oldu

Politika faizindeki artış kurları dizginleyemezken asgari ücret zammı 54 dolar eridi. Yüksek faiz yüksek kur nedeniyle sadece Ocak ayında bankalardaki milyoner sayısı ise 24 bin 507 kişi arttı.

Türkiye’de çalışanların yarıdan fazlasını ilgilendiren asgari ücret, bu yıl başında yüzde 49 zamla 17 bin 2 TL’ye yükseltilmişti. DW Türkçe’nin haberine göre asgari ücret görüşmelerinin yapıldığı Aralık 2023’te doların satış değeri ortalama olarak 29,09 liraydı. Asgari ücretin açıklandığı 27 Aralık 2023’te ise dolar kuru 29,32 seviyesindeydi. Dolar o tarihten bu yana yaklaşık 3 TL yükseldi. Buna göre 27 Aralık’ta 17 bin 2 TL’lik asgari ücretle yaklaşık 580 dolar alınabilirken bugün 526 dolar alınabiliyor. Bu durum, asgari ücretin 27 Aralık kuruna göre 54 dolar az olduğuna işaret ediyor. Asgari ücrete sene başında yapılan zam dolar bazında erirken diğer ücretlerde de durum farklı değil. Haber Merkezi

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