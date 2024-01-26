Faiz zirve yaptı, işsizlik kapıda

TCMB, politika faizini % 45’e seviyesine yükseltti. Karar metninde faiz artışlarının sonuna gelindiği mesajı verilirken, Ekonomist Güldem Atabay, büyümede yavaşlama beklediğini belirterek, işsizlik oranında artış yaşanacağına dikkat çekti.

Ekonomist Dr. Murat Kubilay ise “Sadece faiz oranlarıyla ekonomiler düzelmiyor ama burada hata yapıldığında büyük sarsıntılar yaşanıyor. Hikayenin geri kalanını birlikte izleyeceğiz. Ama birçoğumuz az çok ne olacağını şimdiden biliyoruz. Özellikle döviz kuru ve faiz oranı arasında sıkışıp ekonomi iyice yavaşlayıp batık kredilerle işsizlik ana gündem olunca; işte o zaman şu andaki ekonomi yönetiminin yetki ve hünerini göreceğiz” görüşünü dile getirdi. BirGün’ün haberine göre Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Cem Çakmaklı ise “Veriler gösteriyor ki, ekonomi beklenenden daha da hızlı durgunluğa girdi. Bu koşullarda daha fazla faiz artışı seçim öncesi imkansız. Benim çekincem Mart’a kadar olan gelişmelerin (seçim ekonomisi) durumu iyice bozması” değerlendirmesinde bulundu.

Haber Merkezi