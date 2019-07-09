Faizle borçlanmaya devam

Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 tahvil ihalesi düzenledi. Piyasaya 12 milyar lira borçlandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği 2 tahvil ihalesinde piyasaya 12 milyar 317 milyon lira borçlandı. Bakanlık, ilk ihalede 14 ay (434 gün) vadeli, kuponsuz devlet tahvilinin ilk ihracını gerçekleştirdi. İhalede basit faiz yüzde 20.99 ve bileşik faiz yüzde 20.60 oldu. Nominal teklifin 8 milyar 506 milyon lira olduğu ihalede, nominal satış 6 milyar 347 milyon lira, net satış 5 milyar 76.7 milyon lira olarak gerçekleşti.

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