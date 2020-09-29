Finansal yardımsız 3 ay dayanırız

İBB’nin, turizm anketine katılan temsilcilerin 4’te 3’ü, “Mevcut durumu göz önüne alarak finansal yardım olmadan operasyonlarınıza kaç ay devam edebilirsiniz?” sorusuna, “0-3 ay dayanabiliriz” cevabını verdi.

YASİN AYDIN - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, COVID-19 pandemisinin turizm sektörüne etkileri üzerine yapılan araştırmada İstanbul’da 246 turizm sektörü temsilcisi ile görüştü. Verilerin elektronik posta yöntemiyle anket üzerinden toplandığı COVID-19 Pandemisinin İstanbul Turizm Sektörüne Etkileri Araştırması 2020, 27 Eylül Dünya Turizm Gününde yayınlandı.

Araştırmaya göre, İstanbul’daki turizm sektörünün yüzde 42’si faaliyetlerini 10 yıl ve üzeri bir süreden beri devam ettirirken; yüzde 85,5’i COVID-19 krizi sebebiyle yüzde 75 ve üzerinde ciro kaybı yaşadığını ifade etti. Yüzde 72’si finansal yardım almadan operasyonlarına 3 aydan daha uzun süre devam edemeyeceğini; yüzde 16,9’u COVID-19 sürecinde çalışanlara ücretsiz izin verildiğini belirtti. Normalleşme sürecinde, temsilcilerin yüzde 47,8’i fiyatları düşürmenin büyük ölçüde başarılı bir pazarlama stratejisi olmadığını düşünürken, en önemli stratejinin temizlik ve hijyen standartlarını arttırmak olduğu vurgulandı. Yerli turistin pazar payının artacağını, Amerikalı turistin ise pazar payının azalacağını belirten temsilciler, tabiat ve sağlık turizminin payının artacağı öngörüsünde bulundular. Turizm sektörünün düzelmesi için en fazla değinilen iki konu ise temizlik önlemleri ve maddi destek oldu.

Yüzde 72,2’si finansal yardımsız üç ay dayanabilecek

Turizm anketine katılan temsilcilere, “Mevcut durumu göz önüne alarak finansal yardım olmadan operasyonlarınıza kaç ay devam edebilirsiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 72,2’si 0-3 ay, yüzde 17,5’i 4-6 ay arası, sadece yüzde 2,1’i bir seneden fazla devam etmenin mümkün olduğunu belirtti.

Ayrıca, Covid-19 sürecinde, sektör temsilcilerinin yüzde 70,8’i kısmi çalışma ödeneğine başvurduklarını; yüzde 52,7’si ise çalışanlarına ücretsiz izin verdiğini açıkladı.