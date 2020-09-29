"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Finansal yardımsız 3 ay dayanırız

29 Eylül 2020, Salı 23:30
İBB’nin, turizm anketine katılan temsilcilerin 4’te 3’ü, “Mevcut durumu göz önüne alarak finansal yardım olmadan operasyonlarınıza kaç ay devam edebilirsiniz?” sorusuna, “0-3 ay dayanabiliriz” cevabını verdi.

YASİN AYDIN - İSTANBUL

İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbul İstatistik Ofisi, COVID-19 pandemisinin turizm sektörüne etkileri üzerine yapılan araştırmada İstanbul’da 246 turizm sektörü temsilcisi ile görüştü. Verilerin elektronik posta yöntemiyle anket üzerinden toplandığı COVID-19 Pandemisinin İstanbul Turizm Sektörüne Etkileri Araştırması 2020, 27 Eylül Dünya Turizm Gününde yayınlandı. 

Araştırmaya göre, İstanbul’daki turizm sektörünün yüzde 42’si faaliyetlerini 10 yıl ve üzeri bir süreden beri devam ettirirken; yüzde 85,5’i COVID-19 krizi sebebiyle yüzde 75 ve üzerinde ciro kaybı yaşadığını ifade etti. Yüzde 72’si finansal yardım almadan operasyonlarına 3 aydan daha uzun süre devam edemeyeceğini; yüzde 16,9’u COVID-19 sürecinde çalışanlara ücretsiz izin verildiğini belirtti. Normalleşme sürecinde, temsilcilerin yüzde 47,8’i fiyatları düşürmenin büyük ölçüde başarılı bir pazarlama stratejisi olmadığını düşünürken, en önemli stratejinin temizlik ve hijyen standartlarını arttırmak olduğu vurgulandı. Yerli turistin pazar payının artacağını, Amerikalı turistin ise pazar payının azalacağını belirten temsilciler, tabiat ve sağlık turizminin payının artacağı öngörüsünde bulundular. Turizm sektörünün düzelmesi için en fazla değinilen iki konu ise temizlik önlemleri ve maddi destek oldu.

Yüzde 72,2’si finansal yardımsız üç ay dayanabilecek

Turizm anketine katılan temsilcilere, “Mevcut durumu göz önüne alarak finansal yardım olmadan operasyonlarınıza kaç ay devam edebilirsiniz?” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 72,2’si 0-3 ay, yüzde 17,5’i 4-6 ay arası, sadece yüzde 2,1’i bir seneden fazla devam etmenin mümkün olduğunu belirtti.

Ayrıca, Covid-19 sürecinde, sektör temsilcilerinin yüzde 70,8’i kısmi çalışma ödeneğine başvurduklarını; yüzde 52,7’si ise çalışanlarına ücretsiz izin verdiğini açıkladı.

Okunma Sayısı: 226
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ekonomi dikiş tutmuyor

    Silâhlı şiddet olayları arttı

    Finansal yardımsız 3 ay dayanırız

    ‘Ayasofya Sempozyumu’ 2 Ekim’de başlayacak

    2. İntifada’nın 20. yılı

    Veliaht Prens Nevvaf, Kuveyt'in yeni Emiri oldu

    Ermenistan'ın Türkiye açıklamaları provokasyon içeriyor

    Koca: Bugün 1427 yeni hastamız var

    "Hava yolu yolcu trafiği 2020'de yüzde 66 azalacak"

    Fuat Oktay, KKTC Başbakanı ile görüşecek

    THY'den Azerbaycan uçuşları hakkında açıklama

    Eski İsrail Başbakanı: Netanyahu bir diktatör

    Fahrettin Koca'dan HES çağrısı

    Kuveyt Emiri es-Sabah vefat etti

    Şehit asker duâlarla

    Okullar açılmalı

    Rusya: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

    İdlib'de okullar açıldı

    Keşmir'de çatışma: 2 ölü

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Açılım”lar kapanmasaydı...
    Genel

    Ekonomi dikiş tutmuyor
    Risale-i Nur'dan

    I. Dünya Savaşı’nda Ermenilere ders veren ahlâk
    Süleyman KÖSMENE

    Ölenin arkasından kötülükleri konuşulur mu?
    Ahmet BATTAL

    İtiraf ile iftira farkı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Birlikte, ama neye karşı?
    Halil ELİTOK

    Cemalettin Efganî
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Pandemili koronada iktisad dersleri
    Adnan Şimşek

    ...Ve ölüm vardır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.