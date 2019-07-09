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9 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Fındık fiyatları 20 lirayı gördü

09 Temmuz 2019, Salı 18:29
Giresun kalite fındık 20 lira fiyatını gördü.

Giresun Ziraat Odası Başkanı Nurittin Karan, fiyatların yeni sezon içinde 20 lira seviyede olmasını istediklerini söyledi. Karan, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin de (TMO) müdahale alımı yapacağını ve devletin iyi bir fiyat açıklayacağını düşündüklerini ifade ederek, “Şu anda Giresun Kalite fındık 19 lira ile 20 lira bandında satış görüyor. Yeni sezonda da bu fiyatlar seviyesinde başlamasını temenni ediyoruz” dedi. Rekolte tesbit çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Karan, “Rekolte çalışmaları sürüyor muhtemelen bu hafta Giresun sayımları bitecek, ama bazı kesimlerin dediği şekilde bir rekolte sayımı çıkmayacak gibi görülüyor. Yapılan çalışmalarda sadece 2 ilçede çok iyi şekilde görünen fındık diğer ilçelerde çok baskın şekilde gözükmüyor. Bakanlığın açıklamasıyla da zaten gerçek rekolteyi görmüş olacağız” şeklinde konuştu.

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