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11 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Firmaların satış beklentisi düştü

11 Ocak 2020, Cumartesi 12:18
Tüketici güven endeksiyle birlikte firmaların satış beklentileri de geriledi. Önümüzdeki 3 aya ilişkin satış beklentileri 2019 yılında, 2018 yılına göre daha kötü performans sergiledi.

TOBB bünyesinde faaliyet gösteren Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) hazırladığı perakende güven endeksi (TEPE) aralık ayında hem geçen yıla hem de geçen aya göre azalarak, 2019 yılını negatif seviyede tamamladı. Geçen 3 ayda işlerin durumu, önümüzdeki 3 ayda tedarikçilerden sipariş, satış ve istihdam beklentileri hem Aralık 2018’e hem de Kasım 2019’a göre azaldı.

2017’DEN SONRA EN DÜŞÜK GÜVEN ENDEKSİ 

Sözcü’den Erdoğan Süzer‘in haberine göre, güven endeksinin 2019 yılı ortalaması eksi 16.4 puan olurken, bu seviye 2017 yılı ortalamasından (eksi 17.1) sonraki en düşük seviye olarak kaydedildi. 2019 yılı birinci çeyreği, perakende endeksinin yıl içinde en düşük seviyeyi gördüğü dönem olarak belirlendi. Beklentilerin 2018 yılı ortalaması eksi 7.6 puan olurken, 2019 yılı ortalaması eksi 11.9 puan oldu.

TÜKETİCİDEN İYİ HABER GELMEDİ, FİRMALARIN BEKLENTİLERİ GERİLEDİ

TEPAV’ın bülteninde perakende sektörü için 2019 yılının 2018 yılına göre iş hacminin daha kötü olduğu bir yıl olduğu belirtilirken, “Geçen yıla göre işlerin durumuna dair alt endeks değerinin 2018 yılı ortalaması eksi 36.0 puan olurken, 2019 yılı ortalaması eksi 42.6 puan oldu. Endeks çeyreklik dönemde ele alındığında da, ilgili soruya verilen yanıtların denge değerinin 2019 yılının son çeyreğinin 2018 yılının üzerinde olduğu görüldü” tespiti yapıldı.

Elde edilen verilere göre, aralık ayında perakende güveni sadece elektrikli ev aletleri, radyo ve televizyonlar sektöründe yükseldi. Buna karşılık akaryakıt, eczane, parfümeri, züccaciye, kırtasiye, tekstil, hazır giyim ve ayakkabı, bakkal, market ve büyük mağazalar, mobilya, aydınlatma, yiyecek, içecek ve tütün, motorlu taşıtlar sektörlerinde düşüş gözlendi.

Etiketler: firma, satış, beklenti, düşüş
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