Garantili otoyolların faturası: 24 milyar 871 milyon dolar

SAYIŞTAY’IN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2020 DENETİM RAPORUNDA, GEÇİŞ GARANTİLİ 6 OTOYOL PROJESİ İÇİN 24 MİLYAR 871 MİLYON DOLAR VE 2 MİLYAR 988 MİLYON EURO DA GARANTİ ÖDEME VERİLDİĞİ YER ALDI.

Sayıştay, Karayolları Genel Müdürlüğü 2020 yılı denetim raporunu da yayınladı. Karayolları Genel Müdürlüğü’nün, yap-işlet-devret modeli ile gerçekleştirilen ve işletmeye açılan otoyol projeleriyle ilgili olarak verilen talep garantilerini tam, doğru ve gerçeğe uygun bir şekilde muhasebe kayıtlarına almadığı tesbit edildi. İşletmeye açılan projelere ilişkin verilen ve ödenen talep garantileri raporda yer aldı.

“Sıfır trafİk geçmesİ senaryosu”

Tabloya göre, 6 otoyol projesi için toplamda 24 milyar 871 milyon dolar ve 2 milyar 988 milyon Euro garanti verildi. Buna göre, Gebze-Orhangazi- İzmir Otoyolu için 10 milyar 754 milyon dolar, Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri-Paşaköy Kesimi için 7 milyar 93 milyon dolar, Kuzey Marmara Otoyolu Kurtköy-Akyazı Kesimi için 4 milyar 489 milyon dolar, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi için 2 milyar 534 milyon dolar, İzmir Menemen-Alağa-Çandarlı Otoyolu için 541 milyon Euro, Ankara-Niğde Otoyolu için ise 2 milyar 447 milyon euro için garanti ödeme bulunuyor. İşletmeye açılan projeler için 2020 sonuna kadar yapılan toplam garanti ödeme miktarı 4 milyar 330 milyon dolar + 35 milyon 788 milyon Euro oldu. Karayolları söz konusu tablonun “sıfır trafik geçmesi senaryosu”na göre hesaplandığını belirtti. Sayıştay denetçileri yalnızca “otoyollar ve köprülerden geçecek muhtemel araç sayısının” değil; ayrıca önümüzdeki 10-15 yıllık döviz kuru ve ABD tüketici fiyatları endeksi projeksiyonlarının oluşturulması ve bu doğrultuda hesaplamaların yapılması gerektiğini vurguladı.