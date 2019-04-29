Gazprom: Türk Akımı bu yıl sonuna kadar faaliyete geçecek

Rus doğalgaz devi Gazprom yetkilisi Handoga, Türk Akımı doğalgaz boru hattının bu yılın sonuna kadar faaliyete geçeceğinden emin olduklarını belirtti.

Gazprom Dış Ekonomik Faaliyet Departmanı Başkan Yardımcısı Dmitriy Handoga, bugünkü telefon konferansı sırasında, “Türk Akımı’nın bu yılın sonuna kadar faaliyete geçeceğinden eminiz. Deniz kısmı tamamlandı, şimdi gaz kabul terminalinin yapımı bitmek üzere. Gazprom, ortağı Botaş ile birlikte karadan geçecek hattın yapımı üzerinde çalışıyor. Kaydedilen ilerleme oldukça hissedilir düzeyde, Türkiye’de boru kaynak ve yapım işleri başladı. Bu sebeple projenin bu yılın sonuna kadar faaliyete geçeceği konusunda hiçbir kuşkumuz yok” dedi.

Türk Akımı’nın Avrupa’daki kapasitesinin gelişiminin Gazprom’un yetkisi dışında olduğunu, çünkü ulusal operatörler tarafından hayata geçirildiğini dile getiren Handoga, Bulgaristan, Sırbistan ve İtalya’da hazırlık çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bu ülkelerde Türk Akımı’yla ilgili önemli hiçbir sorun gözlemlemiyoruz” diye kaydetti.