Gelir beyannamesinde son gün 1 Nisan

Kira ve ücret kazancı gibi geçen yıl elde edilen gelirlere ilişkin beyannamelerin 1 Nisan’a kadar verilmesi önem taşıyor.

2023 yılına ilişkin gelir vergisi beyannamelerini verme dönemi devam ediyor. Konut ya da iş yerini kiraya veren mükelleflerin, elde ettikleri gelirleri 1 Nisan Pazartesi gününe kadar beyan etmesi gerekiyor. Konut kira geliri geçen yıl için yıllık 21 bin liralık istisna tutarını, iş yeri kira geliri için 150 bin lirayı aşanların beyanname vermesi önem taşıyor. Mülk sahiplerinin, Başkanlığın “gib.gov.tr” internet adresi üzerinden “hazır beyanname sistemi” ile beyanname verme imkanı bulunuyor. AA

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