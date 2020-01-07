Gelir uçurumu büyüyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre 2018 yılında 2017’ye göre ülkedeki yoksullar daha da yoksullaşırken zenginler daha da zenginleşti.

2018 yılında en düşük gelire sahip, “ilk yüzde 20” olarak adlandırılan grubun payı bir önceki yıla göre 0,2 puan azalarak yüzde 6,1’e düştü. Aynı dönemde en yüksek gelire sahip yüzde 20’lik grubun payı 0,2 puan artarak yüzde 47,6’ya yükseldi. 2017 yılında Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Avrupa’da ikinci sırada yer aldı. TÜİK’in açıkladığı “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması” verilerine göre 2018’de Türkiye’de “son yüzde 20” olarak adlandırılan en zengin kesim gelirin yüzde 47,6’sını alıyor. “Dördüncü yüzde 20” kesim gelirin yüzde 20,9’unu alırken en ortada yer alan “üçüncü yüzde 20” grubu gelirin yüzde 14,8’ini alıyor. “İkinci yüzde 20”nin payı yüzde 10,6 iken, en yoksul kesim olan “ilk yüzde 20”nin aldığı miktar toplam gelirin yüzde 6,1’i. Buna göre Türkiye’de en yoksul yüzde 40’lik kesime toplam gelirden düşen pay sadece yüzde 17.

100 kişiden 70’i borçlu

Euronews’in haberine göre, TÜİK’e göre nüfusun, yüzde 70,4’ü konut alımı ve konut masrafları dışında taksit ödüyor veya borçlu. Halkın yüzde 58,3’ü evden uzakta bir haftalık tatil masraflarını karşılayamadığını ve yüzde 11,5’i konut masraflarının hanelerine çok yük getirdiğini bildirdi. TÜİK’in araştırmasına göre nüfusun yüzde 59’u kendilerine ait bir konutta oturuyor. Bu oran 2008 yılında yüzde 61’di. Türkiye’de satılan konut sayısı 2018 yılına kadar her sene artarken buna rağmen kiracı sayısının artması dikkat çekiyor. Avrupa İstatistik Ofisi’nin (Eurostat) 2017 yılına ait Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması sonuçlarına göre Türkiye gelir dağılımı eşitsizliğinde Sırbistan’ın ardından ikinci sırada bulunuyor. Gelir dağılımı, toplumdaki en yüksek gelire ve en düşük gelire sahip grupların toplam gelirden aldıkları paylar karşılaştırılarak hesaplanıyor.

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Simit 2 lira

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu tarafından 11 Ekim 2019 tarihinde alınan karar bugün yürürlüğe girdi. Konfederasyon tarafından alınan karar esnaflara iletilerek yeni fiyat listesi tezgahlara asıldı. İstanbul’da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simidin fiyatı 2 lira oldu. T24’ün haberine göre, simit fiyatındaki artışın susam ve undaki fiyat artışından kaynaklandığını belirten simitçi esnafı Veysi Maskan, “Simite zam gelmesi normaldir. 1 lira 75 kuruşken bugünden itibaren 2 lira oldu. İki yıldır bir zam geliyor. Ham maddeye gelen zamlardan kaynaklanıyor. Susama, una gelen zamlar etkili oluyor” ifadelerini kullandı.