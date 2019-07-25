Genç girişimcilerin önü açılmalı

Girişimciliğin bir ülke ekonomisi için olmazsa olmaz olduğunu hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken genç girişimciliği önünün açılmasının önemine değindi.

Palandöken, “Ülkelerin ekonomik gelişmelerinin en önemli ayağı girişimciliktir. KOSGEB tarafından girişimcilik eğitimleri ile verilen Girişimcilik Destek Programı’nın destek miktarları geçtiğimiz yıla kadar 100 bin liraya kadar çıkıyordu. Bu yıldan itibaren Yeni Girişimci Programı adı ile verilecek desteklerin miktarı ise 5 bin ile 10 bin arasında değişiyor, performansa göre ise 20 bine kadar çıkıyor. Fakat bu miktar da bir dükkân açmak için yeterli gelmiyor. Bu nedenle girişimcilik kredilerinin miktarı bir önceki sistemdeki haline arttırılmalı ve sektörler çeşitlendirilmeli. Nasıl ki 1 yıl önce fiyatı 10 lira olan ürün şimdi 15-20 liraya çıktıysa, kredi miktarları da düşürülmek yerine arttırılmalı. Girişimciliği desteklediğimiz her sektör ekonomik büyümenin bir basamağıdır” dedi.