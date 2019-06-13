'Gençler e-ticareti tercih ediyor'

n11.com Üst Yöneticisi Jo, "Türkiye'de e-ticaret alanında büyük bir potansiyel var. Kredi kartıyla akıllı telefon kullanımı çok yaygın. Gençler tarafından daha çok e-ticaret tercih ediliyor." dedi.

e-ticaret platformu n11.com'un Üst Yöneticisi Won Yong Jo, Türkiye'de e-ticaret alanında büyük bir potansiyel olduğunu belirterek, "Türkiye'de kredi kartıyla akıllı telefon kullanımı çok yaygın. Gençler tarafından daha çok e-ticaret tercih ediliyor." dedi.

Jo, Türkiye Odalar ve Borsaları Birliği (TOBB) Samsun Genç Girişimciler Kurulu ve n11.com iş birliğiyle Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen "Türkiye'de KOBİ'lerin Dijital Dönüşümü ve e-ihracat Fırsatları" konulu seminerde konuştu.

Türkiye ile Güney Kore'nin iki kardeş ülke olduğunu dile getiren Jo, ülkelerin ticari ilişkilerinin de önemli seviyede bulunduğunu ifade etti.

n11.com'un faliyetleri hakkında bilgi veren Jo, "Her yıl yeni bir rekor kırıyoruz. 2013 yılında başladık faaliyetimize. Yaklaşık 55 bin aktif satıcı 115 bin kayıtlı satıcımız sistemde." dedi.