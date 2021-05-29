Gençlere evlilik kredisi verilmeli

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: Korona virüs nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeye niyetlendiği halde düğün masraflarını karşılayamayacağı için evliliği erteleyen çok sayıda genç çiftimiz var. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi ve ekonominin canlanması için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi verilmeli.

ANKARA - AHMET TERZİ Pandemi sebebiyle işsiz kalan ve evlenmeyi erteleyen çiftlerin önünün açılması için sıfır faizli evlilik kredisi verilmesi gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Koronavirüs nedeniyle işsiz kalan ve evlenmeye niyetlendiği halde düğün masraflarını karşılayamayacağı için evliliği erteleyen çok sayıda genç çiftimiz var. 2020 yılında çiftlerin evlenme oranı bir önceki yıla göre azaldı. Yuva kurmak isteyen çiftlerin hayallerinin gerçekleşmesi ve ekonominin canlanması için yeni evlenecek çiftlere sıfır faizli ve uzun vadeli evlilik kredisi verilmeli. Ayrıca çiftlerin ve düğün sektöründe çalışan vatandaşların mağdur olmaması için düğünlerin başlama takvimi vakit kaybedilmeden açıklanmalı” dedi. PİYASALARI VE ESNAFI CANLANDIRIR Yuva kuracak çiftlerin yapacağı harcamaların bütün sektörlere etki ederek ekonomiye geri döneceğini söyleyen Palandöken, “Evlenmek niyetiyle sözlenen, nişanlanan ancak koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik kayıplar yaşandığı için düğün hayallerini başka bahara erteleyen çok sayıda genç çiftimiz var. Bu çiftlerimizin evlilik hayalleri ekonomik nedenler yüzünden suya düşmemeli. Yeni evlenecek çiftlere evlilik kredisi müjdesi verilirse hem gençlerimiz dünya evine girer hem de piyasada büyük bir hareketlenme yaşanır. Yılda ortalama 600 bin çiftin evlendiği ve piyasa için hayati önem taşıyan düğün sektörü için takvim bir an önce açıklanmalı” dedi.

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