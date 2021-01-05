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5 OCAK 2021 SALI - YIL: 51

Gerçek enflasyon % 36,72

05 Ocak 2021, Salı 00:34
ENFLASYON ARAŞTIRMA GRUBU: ARALIK’TA % 4.08, 2020 ORTALAMASI %36.72.

TÜİK’E ALTERNATİF ÇALIŞMA

TÜİK’in enflasyon ölçümüne alternatif olarak Prof. Dr. Veysel Ulusoy tarafından yönetilen Enflasyon Araştırma Grubunun (ENAG) hesaplamalarına göre, Aralık enflasyon oranı yüzde 4.08 ve 2020 yılı enflasyon oranı 36.72 oldu.

ÜRETİM AÇIĞI, KORONA, FAİZ

Grubun açıklaması: “2020’nin ilk çeyreğinde üretim açığının etkilediği kırılganlık korona krizi nedeniyle derinleşti. MB’nin faiz kararlarındaki yanlış zamanlamanın getirdiği döviz şoku eklenince sonuç bu oldu.”

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Gerçek enflasyon % 36,72

TÜİK aralık ayı enflasyonunu aylık yüzde 1,25 ve yıllık yüzde 14,6 artış olarak açıklarken, alternatif enflasyon açıklayan ENAG’a göre gerçek enflasyon 36,72.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) hesaplamalarına göre, aralık ayında Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) aylık bazda 1.25, yıllık bazda ise 14.6 artış kaydetti. TÜİK’in kamuoyunda çok ytartışılan hesaplarına göre,  Türkiye ekonomisi 2020 yılını yüzde 14.6’lık enflasyonla kapatmış oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020’de aylık bazda yüzde 1.25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2.36 artış gösterdi. TÜİK’in enflasyon ölçümüne alternatif olarak Prof. Dr. Veysel Ulusoy tarafından yönetilen Enflasyon Araştırma Grubu’nun (ENAG) hesaplamalarına göre, Aralık ayı enflasyon oranı yüzde  4,08 ve 2020 yılı enflasyon oranı ise 36,72 oldu.

TÜFE 14.6, ÜFE 25.15

Yine TÜİK verilerine göre, yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14.60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25.15 olarak gerçekleşti. Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12.28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12.18 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 1.25, Yİ-ÜFE yüzde 2.36 yükseldi. TÜFE, Aralık 2020’de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14.60, Yİ-ÜFE ise yüzde 25.15 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, Yeni Ekonomi Programı’nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 10.5’lik hedefin üstünde gerçekleşti. 

Covid ile daha da derinleşti

ENAG’dan yapılan açıklamada şu değerlendirmeler yer aldı: “Döviz geçişkenliğinin nispi olarak yavaşladığı 2020 yılının ilk çeyreğinde bu sefer de üretim açığının (reel GSYH’nın potansiyelinden farkı) etkilediği yeni bir kırılganlık ortaya çıkmış, Covid-19 sağlık krizi nedeniyle de daha derinleşmiştir. Buna Merkez Bankası faiz kararlarındaki yanlış zamanlamanın yarattığı döviz şoku eklenmiş ve sonuçta yüksek bir oranda enflasyon oranı ile 2020 yılı tamamlanmıştır.”

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Memura yüzde 7,33, emekliye yüzde 8,37 zam

Devlet memurları, toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla maaşlarını yüzde 7,33 SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise yüzde 8,37 oranında zamlı alacak. Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2020 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 8,37 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 4’lük zam aşıldı. Bu sebeple yaklaşık yüzde 4,33’lük enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 3 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 4,33’lük enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 7,33 oldu.  Ankara - aa

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