Gıda enflasyonunda Türkiye dünyadan koptu

Mayıs ayında küresel gıda fiyatları artış eğilimini sürdürürken, Türkiye’deki gıda enflasyonuyla arasındaki fark giderek büyüdü.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından açıklanan verilere göre, dünya gıda fiyatları endeksi mayıs ayında yüzde 0,9 oranında artarak 120,4 seviyesine ulaştı. Bu artış, tahıl ve süt ürünlerindeki fiyat yükselişlerinden kaynaklandı. Endekste yıllık bazda ise yüzde 3,4’lük bir düşüş kaydedildi, ancak aylık artış eğilimi dikkat çekti. Dünyada gıda fiyatları son bir yılda yüzde 3,4 düşerken Türkiye’de ise yüzde 69,9 artış gösterdi. Bloomberg HT’de yer alan habere göre; Türkiye’de gıda enflasyonu yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, mayıs ayında yıllık gıda enflasyonu yüzde 69,9 olarak gerçekleşti. Haber Merkezi

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