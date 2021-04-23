Gıda fiyatları uçuşta

TEMEL GIDA FİYATLARINDA NİSAN AYINDA BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE YÜZDE 2,4 ORANINDA ARTIŞ YAŞANDI. TEMEL GIDA FİYATLARINDA SON BİR YILLIK DÖNEMDE İSE YÜZDE 29,7 ORANINDA ARTIŞ OLDU.

RECEP GÖREN - ANKARA

Bİrleşİk Kamu-İş Konfederas-yonu Genel Başkanı Mehmet Balık, salgın sürecinin de etkisiyle halkın önemli bir bölümünün işini kaybettiği, işini kaybetmeyenlerin de günlük 49 liralık ücret desteği ya da kısa çalışma ödeneği gibi, önceki gelirinin oldukça altında bir gelirle geçinmek zorunda kaldığı son bir yıllık dönemde temel gıda fiyatları da yüksekten uçuşa geçtiğini söyledi.

Temel gıda fiyatlarında geçen yılın son aylarında başlayan artış trendin bu yıl Nisan ayında da sürdüğünü ifade eden Balık, Nisan’da bir önceki aya göre yüzde 2,4 oranında artan gıda fiyatlarında bu yılın ilk dört aylık döneminde yüzde 11,7, son bir yılda ise yüzde 29,7 oranında artış olduğunu açıkladı. Konfederasyon Ar-Ge birimi KAMUAR’ın, fiyatlarını Ankara’daki pazar ve marketlerden her ay düzenli olarak derlediği ve halkın en fazla tükettiği 76 gıda maddesinden oluşan bir sepeti esas alarak yaptığı “halkın enflasyonu” araştırmasının Nisan 2021 ayı sonuçları açıklandı. Gıda fiyatları bir önceki aya göre bu yıl Ocak ayında yüzde 3,6, şubatta da yüzde 2,8, Martta yüzde 2,5 oranında artış yaşanmıştı. Gıda fiyatlarında Nisan ayında yüzde 2,3’le devam eden bu artış trendi; işgücünün yüzde 30’una yakınını oluşturan 10 milyon 200 bin kişinin âtıl durumda olduğu, diğer bir Pifadeyle ya hiç geliri olmadığı ya da düzensiz çok az bir gelirle geçinmek zorunda bulunduğu bir dönemde, açlık ve yoksulluk riskini önemli ölçüde artırıyor.

İLK ÜÇ AYLIK DEĞİŞİM

Gıda fiyatlarında Ocak-Nisan dönemin ise yüzde 11,2 oranında artış yaşandı. İlk dört aylık dönemde ekmek, bulgur, un makarna fiyatlarında yüzde 5,9, et ve balık fiyatlarında yüzde 14,2, süt, süt ürünleri ve yumurta fiyatlarında yüzde 17,4 oranında artış gözlenirken, 2020 yılının son aylarında hızla yükselen yağ fiyatlarında ise yüzde 5,2 oranında artış oldu. Yılın ilk çeyreğinde meyve fiyatlarında yüzde 17,1, sebze fiyatlarında yüzde 9, bakliyat fiyatlarında yüzde 0,6 oranında artış yaşandı. Diğer işlenmiş gıda fiyatlarında ise yüzde 9,2 oranında artış oldu.

YILLIK DEĞİŞİM

Gıda fiyatlarında yıllık olarak ise (Nisan 2020’ye göre) yüzde 29,7 oranında artış kaydedildi. Bu yıl Nisanda geçen yılın Nisan ayına göre ekmek, un, bulgur, makarna fiyatlarında yüzde 24,1, et-balık fiyatlarında 16,5, süt ve süt ürünleri ile yumurta fiyatlarında yüzde 34,4 oranında artış oldu. Bir yıl öncesine göre yağ fiyatları yüzde 38,4 oranında arttı. Meyve fiyatları yüzde 20,4 oranında, sebze fiyatları ise yüzde 54,8 oranında artış gösterdi. Bakliyat fiyatları son bir yılda yüzde 30,1 diğer gıda fiyatları ise yüzde 15,8 oranında zamlandı.